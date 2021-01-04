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飲料標示總糖量、總熱量新制上路 多數消費者無感
手搖飲標示新制上路，除全糖、半糖 外，需將裡面內容物粉圓、椰果等配料都納入計算，標示出飲品總糖量、總熱量，如違反最高可開罰400萬元，多數飲料店都有配合實施，但消費者普遍無感，多數都不太注意這項資訊。
高雄市前金區自強路上一家連鎖飲料店在櫃台牆邊貼上「各飲料品項熱量表」，有區分中杯、大杯的熱量及糖量，方便消費者在點飲料時參照，記者實地觀察，消費者會注意單張上資訊者不多，一名在附近工作的許姓上班族說，會喝飲料的人，其實不大會斤斤計較熱量、糖量，政府雖是美意，但實質效益不大。
在軍中服務的黃姓男子說，他習慣點三分糖紅茶，但熱量標示表上頭是寫全糖熱量，他等於要自己再換算，店家作法不是那麼精準與貼心，感覺這項新制實質意義不大。黃姓男子也說，比起產品熱量、糖量，消費者更在乎的應該是衛生、店家環境清潔度。
飲料店店員說，去年底就因應新制貼出各種飲料熱量、糖量標示單，但張貼幾天以來，現場會注意這項資訊的客人相當有限。
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