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豬排漲價挨批不符比例原則 便當店：厚切不讓顧客吃虧
台灣自今年元旦起開放進口萊豬，帶動國產豬肉拍賣均價上漲，彰化縣有便當店調高排骨單價，每片多10元，沒排骨的便當不加價，消費者抱怨市場豬肉攤商每公斤漲價10元，便當店調整價格未免不符比例原則。
彰化縣肉品市場毛豬拍賣均價，走出去年下半年的6字頭行情，今年重返均價每公斤72元，零售市場肉攤反映進價成本，每公斤調漲10元，部分便當店跟著漲價，豬排每片多10元，炒菜類不漲價但肉絲變少，其餘種類便當維持原價。
溪湖鎮劉姓家庭主婦今天表示，肉攤零售漲價每公斤10元，排骨每片最多漲3元，便當店一口氣漲10元，不符比例原則，有趁亂哄抬之嫌。漲價的便當店聲稱，豬排便當銷售量下降，進價上漲，店家雖漲價，可是肉片也切厚一點，其餘菜色也略增，沒讓消費者吃虧。
溪湖鎮陳姓豬腳排骨便當業者說，他的上游肉品批發商尚未調高價格，便當店長期使用台灣豬肉已有信譽，銷售量穩定，所以他店內的排骨和豬腳價格都沒變動，維持原價，但豬價受很多因素影響，不知豬排、爌肉和豬腳價格可以維持多久。
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