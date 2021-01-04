雲林虱目魚寒害 漁業署：可現金補助或低利貸款

跨年前夕氣溫驟降，凍死雲林縣養殖虱目魚數十萬尾，民進黨立委蘇治芬今天邀漁業署到台西現勘災損，確認達到天然災害救助標準，可申請現金補助或低利貸款。

元旦前後寒流來襲，且因斷電影響，造成台西養殖業者無法抽取地下水防寒，與文蛤混養的虱目魚大量死亡，雲林縣政府統計1日至3日為止，約19萬尾虱目魚死亡。

蘇治芬今天邀請農委會漁業署主任秘書繆自昌至雲林台西現勘災損情形。繆自昌表示，這次雲林養殖漁業災損，已達到天然災害救濟標準，可申請現金補助或低利貸款，將呈報農委會相關單位認定救助方式。

蘇治芬表示，希望中央儘速啟動天然災害救助，這次寒害與台電跳電也有關係，沿海地區電線鹽害嚴重，在大量用電時容易跳電，她會要求台電針對此情況，做好線路的改善。

林姓漁民表示，虱目魚死亡原因，就是氣溫太低，雲林地區的虱目魚是淺水養殖與文蛤混養，用來吃池底藻類的工作魚，寒流來時必須抽地下水注漁塭，提升池水的溫度，才能降低虱目魚死亡率，但電力系統跳電，無法抽地下水，虱目魚幾乎全部凍死了。

雲林縣農業處表示，1日至3日統計結果，這波寒流雲林沿海養殖漁業合計1000公頃受害，損失19萬尾虱目魚。

台西7成虱目魚與文蛤混養魚塭有災情，面積約700公頃，估計損失約14萬尾。麥寮、四湖及口湖三個鄉約2成混養魚塭有災情，面積約300公頃，估計損失約5萬尾。

農業處表示，這波寒流農漁民若有損失，請儘速向當地公所通報，縣府將盡速向中央爭取天然災害救助及低利貸款。