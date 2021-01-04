寒流又要來 打包鍋底先煮沸再保存

本周又有寒流來襲，除了各大品牌紛紛推出在家自煮的麻辣鍋湯底，有些民眾也會將火鍋店吃不完的鍋底帶回家，重新加熱再煮，「嗑鍋驅寒」。台北郵政醫院營養師黃淑惠表示，吃不完帶回家的鍋底記得先煮沸再進冰箱，避免微生物滋生，並添加大量青菜，才能吃得溫暖又健康。

市售麻辣鍋湯底主要分為「常溫湯底包」及「冷凍湯底包」。衛福部食藥署提醒，常溫湯底包是經過商業殺菌步驟，所以能在常溫下長期保存，購買時需注意包裝正常無膨脹，買回後避免儲存於光照或者過熱的環境。

冷凍湯底包則是湯底經加熱殺菌、快速冷卻後直接冷凍。民眾購買時確認是否保存於冷凍櫃中，沒有退冰痕跡、包裝完整無破損。

黃淑惠說，通常市售的鍋底只要依照包裝上的保存方式，常溫或冷凍保存。但許多民眾到火鍋店吃不完的鍋底常會帶回家，下一餐繼續吃。但避免微生物滋生，最好將鍋底將煮沸過後放涼，再放到冰箱，若是下一餐就回食用完畢可放冷藏，否則最好冷凍保存。

其中，由於葉菜類久煮後已經軟爛，且營養素都已流失，因此黃淑惠建議，火鍋湯底若要繼續食用，最好先把鍋裡的葉菜類先吃完，隔餐要吃再加新鮮蔬菜。至於豆腐、肉類則可繼續保留，但最好不要吃超過一周。

黃淑惠說，在家自己煮火鍋，建議可以加入大量蔬菜，高麗菜、茼蒿、大白菜以及菇類都是不錯的選擇。肉類的部分，可以依照鍋底口味，添加低脂肉類，如酸菜白肉鍋可買里肌、梅花肉，避免培根、五花肉油脂相對高的豬肉。

另外，許多民眾煮火鍋會買蝦餃、魚餃或是丸類等火鍋料。但火鍋料通常含磷酸鹽過高，吃多了會影響鈣質吸收，造成骨質流失。黃淑惠表示，「既然在家自己煮就不要再買火鍋料了」，可改以冷凍豆腐、嫩豆皮等大豆製品，增添風味也可增加蛋白質吸收。

在家吃火鍋不但溫暖，還能吃到自己想吃的食材。但黃淑惠提醒，還是要謹慎保存並慎選食材，且火鍋湯底普林含量都很高，有痛風、腎功能不家的患者應避免喝湯，才能吃暖又吃好。