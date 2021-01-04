3分院整併 新竹台大分院今揭牌

台大醫院新竹地區的3家分院，今年元旦起整合成為「新竹台大分院」，今天舉行經營理念說明暨揭牌儀式，整合後分別是新竹醫院與生醫醫院，生醫醫院再下設竹北院區與竹東院區，3家醫院扮演分工角色，各具特色，期望再提升大新竹地區醫療服務的廣度及深度。

立委邱泰源、鄭正鈐、賴香伶、新竹縣長楊文科、竹科管理局長王永壯、台大副校長張上淳等人皆出席，共同見證歷史性的一刻。

台大醫院院長吳明賢表示，台大醫療體系基於新竹地區三家分院地緣相近，醫療資源可共享，且較有利於爭取到醫學中心，滿足民眾就醫需求的理由，自2017年起即著手進行新竹分院、生醫園區分院、竹東分院三院整併作業，期許台大醫療體系能成為守護新竹人健康的「護國神山」。

整併後的新竹台大分院組織架構共有24個醫療單位、8個特色醫療中心、2個教學研究單位、11個醫療支援單位、7個行政單位，各院區均提供內、外、婦、兒、急等醫療服務。

其中「新竹醫院」以提供重度級急重症醫療服務為主；「生醫醫院竹北院區」以轉譯醫學研究、創新醫材及藥品研發為主，並提供急重症、癌症、優質健檢及國際級特色醫療服務；「生醫醫院竹東院區」則提供亞急性、慢性長期，老年及精神照護等社區醫療及偏鄉醫療為主的醫療服務。

新竹台大分院院長余忠仁指出，目前，新竹醫院為一區域教學醫院，生醫醫院和竹東院區仍是地區教學醫院，整合後逐步開發醫療量能，病床數全開可至1969床，醫療人員達4000人以上，未來也將積極爭取成為醫學中心，讓民眾享有最優質的醫療服務，造福新竹地區的鄉親。