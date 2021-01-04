快訊

天天有英國病例！新冠境外移入+3 分別自菲、法、多明尼加

中職／劉玠廷行銷一流 網：沒有太子票房將落後3至5年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3分院整併 新竹台大分院今揭牌

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
台大醫院新竹地區的3家分院，今年元旦起整合成為「新竹台大分院」，今天舉行經營理念說明暨揭牌儀式。記者陳斯穎／攝影
台大醫院新竹地區的3家分院，今年元旦起整合成為「新竹台大分院」，今天舉行經營理念說明暨揭牌儀式。記者陳斯穎／攝影

台大醫院新竹地區的3家分院，今年元旦起整合成為「新竹台大分院」，今天舉行經營理念說明暨揭牌儀式，整合後分別是新竹醫院與生醫醫院，生醫醫院再下設竹北院區與竹東院區，3家醫院扮演分工角色，各具特色，期望再提升大新竹地區醫療服務的廣度及深度。

立委邱泰源、鄭正鈐、賴香伶、新竹縣長楊文科、竹科管理局長王永壯、台大副校長張上淳等人皆出席，共同見證歷史性的一刻。

台大醫院院長吳明賢表示，台大醫療體系基於新竹地區三家分院地緣相近，醫療資源可共享，且較有利於爭取到醫學中心，滿足民眾就醫需求的理由，自2017年起即著手進行新竹分院、生醫園區分院、竹東分院三院整併作業，期許台大醫療體系能成為守護新竹人健康的「護國神山」。

整併後的新竹台大分院組織架構共有24個醫療單位、8個特色醫療中心、2個教學研究單位、11個醫療支援單位、7個行政單位，各院區均提供內、外、婦、兒、急等醫療服務。

其中「新竹醫院」以提供重度級急重症醫療服務為主；「生醫醫院竹北院區」以轉譯醫學研究、創新醫材及藥品研發為主，並提供急重症、癌症、優質健檢及國際級特色醫療服務；「生醫醫院竹東院區」則提供亞急性、慢性長期，老年及精神照護等社區醫療及偏鄉醫療為主的醫療服務。

新竹台大分院院長余忠仁指出，目前，新竹醫院為一區域教學醫院，生醫醫院和竹東院區仍是地區教學醫院，整合後逐步開發醫療量能，病床數全開可至1969床，醫療人員達4000人以上，未來也將積極爭取成為醫學中心，讓民眾享有最優質的醫療服務，造福新竹地區的鄉親。

新竹 台大醫院 癌症

延伸閱讀

台大新竹醫院今揭牌 林智堅：全力促成湳雅院區

新竹又傳山難救援 女子登山扭傷腳踝報警讓人抬下山

新竹金山街美食+1！「墨竹亭」銷魂乾拌麵爽度一口接一口

台灣企銀成立新竹首家銀髮樂齡學堂 推動長者共食服務

相關新聞

比上波寒流更冷！ 彭啟明：本周四起濕冷到周末下探6度

氣象達人彭啟明表示，目前由於新的一波冷高壓南下接近，台灣北方海域有低壓波動及水氣發展，再度轉為偏北風，迎風面的北部、東北...

整周只暖今天 周四又急凍

中央氣象局昨天表示，今天氣溫回升，是整周氣候最宜人的一天，周二、周三東北季風增強，北台灣降雨變冷；周四更強冷空氣襲台，可...

國五雪隧紫爆 時速10公里

元旦連假最後一天，國道五號北上從雪隧口一路回堵長達六公里，部分用路人趕在下午兩點實施高乘載管制前上路，以致大爆車流，走走...

南投花蓮低溫特報 吳德榮：北台濕涼有雨 週四寒流報到低溫探6度

元旦假期結束，今(4日)晨桃園以北雲多、並有局部雨；其他各地區晴朗、「輻射冷卻」作用仍強，但因冷空氣持續減弱，僅剩中部(...

疫情後 癌症死亡恐激增

受疫情影響，去年就醫人次大減，與前一年相較，至少降低兩千萬人次，其中以消化內科健保給付點數減少最多，第一季、第二季分別下...

就診數暴降 診所虧損、借貸增

疫情改變國人就醫行為，也讓部分診所賠錢。健保資料顯示，相較前年同期，去年前三季就醫人次減少一九四一萬，預估整年將減少超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。