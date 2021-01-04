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影／魚界工具人！ 專家：寒流來災情嚴重全因為它

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
漁民灌注井水保持魚塭溫度。圖／張建成提供
漁民灌注井水保持魚塭溫度。圖／張建成提供

元旦假期霸王寒流發威，嘉義縣文蛤養殖池傳出慘重災情，許多民眾不解為何低溫會導致文蛤數量下降，縣府農業處漁業科科長張建成解釋低溫會導致「工作魚」虱目魚數量銳減，間接導致文蛤死亡。

此次寒流導致約6000公斤工作性質混養虱目魚凍傷，損失約30萬元，張建成表示，虱目魚在文蛤池中，扮演工作魚的角色，負責清除池中絲藻，若絲藻太多，會阻礙文蛤的生長，甚至「悶死」文蛤，夜間也會消耗過多的氧氣。

張建成表示，若沒有這「好用的工作魚」，就得人工撈除絲藻，這是很吃力的工作，即便請人也要花費人力成本，因此，虱目魚就成為最佳幫手；文蛤池混養虱目魚密度不用太多，全國各地從800~2500尾/公頃都有。

張建成說，虱目魚並不耐寒，水溫低於14℃以下，即可能發生凍傷情形，加上文蛤池水淺，僅50公分左右，水溫易隨冷空氣快速降低，因此，文蛤池的虱目魚都是首波受害魚種。

全國文蛤養殖面積達8672公頃，以雲林縣（3322公頃）、臺南市（3348公頃）最多，彰化縣（1280公頃）其次，其實嘉義縣（720公頃）佔比不多。

漁民表示，目前採用的防寒措施，包括在魚塭北側搭蓋防風棚、加深池水或利用越冬溝，此外，抽取地下水灌注，或用常溫水燈照射，也能維持較高且穩定的水溫 。

漁民灌注井水保持魚塭溫度。圖／張建成提供
漁民灌注井水保持魚塭溫度。圖／張建成提供

低溫

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