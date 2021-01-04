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影／男童膝蓋細小疹子 醫師提醒腸病毒冬天悄悄來

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
衛福部豐原醫院兒童感染科醫師馬瑞杉檢查小朋友身體狀況。記者游振昇／攝影
衛福部豐原醫院兒童感染科醫師馬瑞杉檢查小朋友身體狀況。記者游振昇／攝影

新冠肺炎仍受全球矚目，大家留心防疫，兒童感染科醫師提醒家長們也要注意家中的小朋友，有沒有出現發燒、食慾不振、或身上有細小的疹子，因為腸病毒在近日悄悄上升，即使已是冬天，小朋友孩子仍然有感染腸病毒機會。

衛福部豐原醫院兒童感染科醫師馬瑞杉表示，雖然已經進入冬天，最近小朋友罹患腸病毒的狀況還是有上升的趨勢，一名9個月大的男嬰，在托嬰中心因有其他小朋友感染腸病毒，他的膝蓋上也出現細細小小不太明顯的疹子、及驚嚇反應，還好家長警覺帶至醫院就醫。

他說腸病毒一年四季都有，不會只在夏天才出現，像腸病毒71型疹子數量小又少，不容易察覺，不像腸病毒典型的足口病會出現細細小小的疹子，分布在手、腳、膝蓋等地方，其他類型的腸病毒疹子也會偏小、偏細。

馬瑞杉表示，常見的腸病毒常見為手足口病和疱疹型咽峽炎腸病毒，傳染途徑為飛沫傳染、糞口傳染，即將進入年節，預防腸病毒最有效的方法是勤洗手，進出公共場所戴口罩，避免接觸患有腸病毒的病童，環境可用稀釋後的漂白水擦拭。

腸病毒 醫師 新冠肺炎

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