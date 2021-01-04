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新年新ID！新式居留證號到手 外國人網購不再「卡卡」

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
內政部移民署今天製發首批新式外來人口統一證號居留證。記者李隆揆／翻攝
內政部移民署今天製發首批新式外來人口統一證號居留證。記者李隆揆／翻攝

內政部移民署今天製發首批新式外來人口統一證號居留證，包含ICRT電台人員的首批領證者興奮表示「太棒了，終於入手了！」移民署表示，新式居留證和我國國人的身分證號碼一樣，能讓外國人上網購物更方便，不再像以往那樣「卡卡」。

移民署表示，舊式外來人口統一證號居留證，前兩碼採英文字母，與我國國人身分證字號僅第一碼為英文字母不同，常造成在台外國人憑字號上網購票、購物時，被部分平台系統排除在外，非常不便。

經政府2018年起進行跨部會研議，今年正式製發新式外來人口統一證號居留證，首碼為英文字母，將依各申請縣市區分，例如在台北市申請，就是「A」開頭，後方另有9碼數字；字號第二碼設計為8和9，8代表男性、9代表女性。

歐洲在台商務協會生活品質委員會主席、ICRT電台總經理白健文，今天與其他同事、好友一起領證後興奮表示，他致力提升外國人在台生活品質，如今新式居留證上路，除祝福大家新年快樂「HAPPY NEW YEAR！」也要感謝台灣，讓他拿到「HAPPY NEW ID！」

移民署表示，2021年至2031年為過渡期間，舊式統一證號將在2031年1月1日後全面停用，外來人士若在這10年過渡期間換成新式證號，就應使用新式證號，若未換新，10年過渡期限內也仍可使用舊式證號。

移民署台北市服務站主任蘇慧雯說，新式外來人口統一證號採取「併同汰換機制」，今年1月2日實施後外來人口不用急著更換，可在剛好需要辦理延期、資料異動、補發或換發證件的時候，再到服務站辦理，屆時民眾會領到已更換成新式統一證號的居留證，不需要額外收費，只要支付原本辦理手續的費用即可。

若有任何申換新式統號問題，可透過「外來人士在台生活諮詢服務熱線（0800024111）」「內政服務熱線（1996）」洽詢。

ICRT總經理白健文（Tim Berge）領取新式外來人口統一證號居留證。記者李隆揆／翻攝
ICRT總經理白健文（Tim Berge）領取新式外來人口統一證號居留證。記者李隆揆／翻攝

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