快訊

天天有英國病例！新冠境外移入+3 分別自菲、法、多明尼加

中職／劉玠廷行銷一流 網：沒有太子票房將落後3至5年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上了年紀更要好好吃 竹縣深入社區教長輩吃營養

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
為讓長輩學習正確營養知識，新竹縣社區營養推廣中心去年積極辦社區營養教育講座、培訓54社區營養照護人員，為長輩健康把關。記者陳斯穎／攝影
為讓長輩學習正確營養知識，新竹縣社區營養推廣中心去年積極辦社區營養教育講座、培訓54社區營養照護人員，為長輩健康把關。記者陳斯穎／攝影

根據調查新竹縣衛生單位調查，縣內6成長者有「牙口不好，吃少一點也沒關係」的認知偏誤，為讓長輩學習正確營養知識，新竹縣社區營養推廣中心去年積極辦理64場社區營養教育講座、培訓54社區營養照護人員，輔導48處社區餐飲業者提供高齡友善健康飲食，並運用撲克牌、轉轉盤等自製教材趣味方式，為長輩健康把關。

新竹縣65歲以上長者約有7萬多人，占縣內人口12.82%，屬於高齡化社會。衛生局表示，竹縣社區營養推廣中心、衛生所及專家學者共同攜手合作，以立意取樣方式調查長者的營養認知、態度及行為狀況，共調查313份、分析8451題問卷。

調查發現營養師深入社區推廣後，去年縣內長者看過或聽過「每日飲食指南」及「我的餐盤」的人數較前一年分別增加6.9%及9.3%，同時也發現長者對於全榖雜糧類建議攝取量認知不足，並誤以為「牙口不好，吃少一點也沒關係」，健康促進科則指出，營養若缺乏會提高健康風險，上了年紀更該好好吃。

社區營養推廣中心以預防肌少症、軟質飲食、天天五蔬果、顧骨本防老化等營養教育主題，進行營養教育，並用6大類食物設計了食物撲克牌對對碰、轉轉盤、彈珠台、我的餐盤營養宣導摺扇、我的餐盤口訣連連看等好玩教材，讓長者在遊戲中學習營養知識。

另外，也輔導社區餐飲業者提供高齡友善健康飲食，提醒冷藏(凍)食材標示日期、食材應離地擺放、烹調時穿戴標準服裝、注意食材加蓋避免汙染、冰箱應記錄溫度並定期除霜等。

衛生局表示，社區營養推廣中心分析不同地區、族群及年齡層設計合適的教案及教材，並持續推廣「三好一巧」及「我的餐盤」均衡飲食口訣，民眾如有相關營養問題可電洽03-5518160轉291、294、295，或上新竹縣政府衛生局網站查詢。

衛生局 新竹

延伸閱讀

April／什麼！小學生沉迷看A片？資訊時代的性別教育

台中私地做社福 容積獎勵缺誘因

竹縣辦單身聯誼結良緣 楊文科今為首對結婚者證婚

竹縣合興森林愛情園區完工啟用 快來浪漫打卡

相關新聞

比上波寒流更冷！ 彭啟明：本周四起濕冷到周末下探6度

氣象達人彭啟明表示，目前由於新的一波冷高壓南下接近，台灣北方海域有低壓波動及水氣發展，再度轉為偏北風，迎風面的北部、東北...

整周只暖今天 周四又急凍

中央氣象局昨天表示，今天氣溫回升，是整周氣候最宜人的一天，周二、周三東北季風增強，北台灣降雨變冷；周四更強冷空氣襲台，可...

國五雪隧紫爆 時速10公里

元旦連假最後一天，國道五號北上從雪隧口一路回堵長達六公里，部分用路人趕在下午兩點實施高乘載管制前上路，以致大爆車流，走走...

南投花蓮低溫特報 吳德榮：北台濕涼有雨 週四寒流報到低溫探6度

元旦假期結束，今(4日)晨桃園以北雲多、並有局部雨；其他各地區晴朗、「輻射冷卻」作用仍強，但因冷空氣持續減弱，僅剩中部(...

疫情後 癌症死亡恐激增

受疫情影響，去年就醫人次大減，與前一年相較，至少降低兩千萬人次，其中以消化內科健保給付點數減少最多，第一季、第二季分別下...

就診數暴降 診所虧損、借貸增

疫情改變國人就醫行為，也讓部分診所賠錢。健保資料顯示，相較前年同期，去年前三季就醫人次減少一九四一萬，預估整年將減少超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。