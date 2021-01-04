上了年紀更要好好吃 竹縣深入社區教長輩吃營養

根據調查新竹縣衛生單位調查，縣內6成長者有「牙口不好，吃少一點也沒關係」的認知偏誤，為讓長輩學習正確營養知識，新竹縣社區營養推廣中心去年積極辦理64場社區營養教育講座、培訓54社區營養照護人員，輔導48處社區餐飲業者提供高齡友善健康飲食，並運用撲克牌、轉轉盤等自製教材趣味方式，為長輩健康把關。

新竹縣65歲以上長者約有7萬多人，占縣內人口12.82%，屬於高齡化社會。衛生局表示，竹縣社區營養推廣中心、衛生所及專家學者共同攜手合作，以立意取樣方式調查長者的營養認知、態度及行為狀況，共調查313份、分析8451題問卷。

調查發現營養師深入社區推廣後，去年縣內長者看過或聽過「每日飲食指南」及「我的餐盤」的人數較前一年分別增加6.9%及9.3%，同時也發現長者對於全榖雜糧類建議攝取量認知不足，並誤以為「牙口不好，吃少一點也沒關係」，健康促進科則指出，營養若缺乏會提高健康風險，上了年紀更該好好吃。

社區營養推廣中心以預防肌少症、軟質飲食、天天五蔬果、顧骨本防老化等營養教育主題，進行營養教育，並用6大類食物設計了食物撲克牌對對碰、轉轉盤、彈珠台、我的餐盤營養宣導摺扇、我的餐盤口訣連連看等好玩教材，讓長者在遊戲中學習營養知識。

另外，也輔導社區餐飲業者提供高齡友善健康飲食，提醒冷藏(凍)食材標示日期、食材應離地擺放、烹調時穿戴標準服裝、注意食材加蓋避免汙染、冰箱應記錄溫度並定期除霜等。

衛生局表示，社區營養推廣中心分析不同地區、族群及年齡層設計合適的教案及教材，並持續推廣「三好一巧」及「我的餐盤」均衡飲食口訣，民眾如有相關營養問題可電洽03-5518160轉291、294、295，或上新竹縣政府衛生局網站查詢。