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影／全新展現新風貌 國立台灣歷史博物館8日重新開幕

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
國立台灣歷史博物館八日將重新開幕。記者修瑞瑩／攝影
國立台灣歷史博物館八日將重新開幕。記者修瑞瑩／攝影

休館一年多的國立台灣歷史博物館，8日將重新開幕，以全新的風貌呈現，除了常設展更新七成以上，兒童廳也全部重新打造，並將有四個特展在開館日全新推出。

台史博2011年開館，今年將邁入第10年，由於館藏文物從開館時的5萬多件，目前已經增加到14萬多件，加上多年來有許多研究成果，在前年底閉館展開大規模的展示更新，7日傍晚舉行開幕之夜活動，文化部部長李永得將南下同慶，8日上午9點正式開館。

館方表示，更新的常設展以不同的視角來看待台灣歷史，過去博物館可能呈現的角度沒有這麼多元，但隨著台史博開館10年來，台灣史的研究有很大的進展，有更多的視角呈現歷史樣貌，例如霧社事件不同的族群、有不同的解釋。

同時，博物館新的概念強調文化平權，讓不同的族群都有接觸博物館的機會，例如為視障朋友準備了可以觸摸的仿造古物。

並結合新的科技，讓展出形態更有變化，例如館方設計了一套桌遊，以1920年代的台灣文化協會為基礎，其中有44條的不同路線，參觀者可以邊看邊玩，了解台灣這段重要歷史的發展。

館方表示，一般博物館的常設展很少更動，但台史博這次更新，特別為常設展準備了可以更動的空間與動線，一方面可以容納更多的館藏與研究成果，一方面也可以彌補館內特展空間比較不夠的問題，常到台史博的民眾，未來可能會驚喜發現，「常設展怎麼又有新的內容了」

這次的更新，細心的民眾抬頭往天花板看，可能會看到新設了「貓道」，館方表示，開館時的設計，並沒有考慮到展品的更新， 12公尺高的天花板上的燈具沒有辦法調整維修，這次也特別做了全新的貓道，方便高空維護。

開館推出的四個特展分別是「離人．離島：台灣離島的多重變貌」、「國˙民˙住˙宅：台灣當代住宅與社會特展」、「這就是我們：2020館藏捐贈特展」、「內海仔的船家寶—館藏單桅手撐船的生命史展」等。開館訊息詳見國立台灣歷史博物館官網臉書

國立台灣歷史博物館八日將重新開幕。記者修瑞瑩／攝影
國立台灣歷史博物館八日將重新開幕。記者修瑞瑩／攝影
國立台灣歷史博物館八日將重新開幕。記者修瑞瑩／攝影
國立台灣歷史博物館八日將重新開幕。記者修瑞瑩／攝影
國立台灣歷史博物館八日將重新開幕，其中平埔族的祭祀是邀請在地人布展。記者修瑞瑩／攝影
國立台灣歷史博物館八日將重新開幕，其中平埔族的祭祀是邀請在地人布展。記者修瑞瑩／攝影
國立台灣歷史博物館八日將重新開幕，館內特別為視障人士準備可以觸摸的展示。記者修瑞瑩／攝影
國立台灣歷史博物館八日將重新開幕，館內特別為視障人士準備可以觸摸的展示。記者修瑞瑩／攝影
國立台灣歷史博物館八日將重新開幕，其中有關方設計的有趣桌遊。記者修瑞瑩／攝影
國立台灣歷史博物館八日將重新開幕，其中有關方設計的有趣桌遊。記者修瑞瑩／攝影

博物館 李永得

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