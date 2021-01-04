快訊

外送員遭台中鴨肉店辱「毛沒長齊」熊貓：與店家終止合作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女外送員台中鴨肉店取餐受辱喊提告 foodpanda：與店家終止合作

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
台中市一名女外送員指控昨天取餐時，遭北屯區一家餐飲店員恐嚇，女外送員將密錄器發布到臉書社團。圖／摘自臉書爆怨公社
台中市一名女外送員指控昨天取餐時，遭北屯區一家餐飲店員恐嚇，女外送員將密錄器發布到臉書社團。圖／摘自臉書爆怨公社

3日台中市一位foodpanda外送員在臉書「爆怨公社」PO文，表示2日中午前往北屯區軍功路一家鴨肉店取餐時，因埋怨被「拖單」，與店家起衝突，一名王姓男店員嗆她「沒被人打過」、「很跩」等語，並附上密錄器畫面。發文後立刻引來大批網友撻伐，紛紛聲援並迅速灌爆店家粉絲團與網路評價。

外送員表示，當晚已前往警局報案，正式提出恐嚇及公然侮辱告訴。而針對台中市北屯區店家「富王鴨肉專門店」日前使用不當言語辱罵外送夥伴一事，foodpanda 4日午間也再發出聲明，表示「經平台瞭解事件經過，確認事發當下外送夥伴僅詢問出餐狀況，店家卻以不當言語回應，對此foodpanda表達嚴厲譴責，並已即刻與該店家終止合作關係。同時foodpanda也與當事外送夥伴取得聯繫並表達慰問，平台將全力支持該外送夥伴採取法律行動，後續亦會提供必要之協助，維護外送夥伴應有之權益。」

foodpanda提醒，若店家因單量較大備餐不及，可先暫時關閉接單功能，避免影響消費者及外送夥伴權益。Foodpanda也對所有認真敬業的外送夥伴表達感謝，同時呼籲合作店家與社會大眾給予外送夥伴尊重，打造友善健康的外送環境需要每一位共同努力。

台中市一名女外送員指控昨天取餐時，遭北屯區一家餐飲店員恐嚇，女外送員將密錄器發布到臉書社團。圖／摘自臉書爆怨公社
台中市一名女外送員指控昨天取餐時，遭北屯區一家餐飲店員恐嚇，女外送員將密錄器發布到臉書社團。圖／摘自臉書爆怨公社

foodpanda 外送員 台中市

延伸閱讀

外送員遭台中鴨肉店辱「毛沒長齊」網友刷一星負評竟罵錯人

女外送員怨台中鴨肉店拖單遭嗆「沒被打過」 網齊聲援喊抵制

530個全1元硬幣！女外送員半夜12度送540元餐點辛酸淚

女兒吵著想吃薯條！外送員突然現身門口 媽驚訝：妳才2歲欸

相關新聞

比上波寒流更冷！ 彭啟明：本周四起濕冷到周末下探6度

氣象達人彭啟明表示，目前由於新的一波冷高壓南下接近，台灣北方海域有低壓波動及水氣發展，再度轉為偏北風，迎風面的北部、東北...

整周只暖今天 周四又急凍

中央氣象局昨天表示，今天氣溫回升，是整周氣候最宜人的一天，周二、周三東北季風增強，北台灣降雨變冷；周四更強冷空氣襲台，可...

國五雪隧紫爆 時速10公里

元旦連假最後一天，國道五號北上從雪隧口一路回堵長達六公里，部分用路人趕在下午兩點實施高乘載管制前上路，以致大爆車流，走走...

南投花蓮低溫特報 吳德榮：北台濕涼有雨 週四寒流報到低溫探6度

元旦假期結束，今(4日)晨桃園以北雲多、並有局部雨；其他各地區晴朗、「輻射冷卻」作用仍強，但因冷空氣持續減弱，僅剩中部(...

疫情後 癌症死亡恐激增

受疫情影響，去年就醫人次大減，與前一年相較，至少降低兩千萬人次，其中以消化內科健保給付點數減少最多，第一季、第二季分別下...

就診數暴降 診所虧損、借貸增

疫情改變國人就醫行為，也讓部分診所賠錢。健保資料顯示，相較前年同期，去年前三季就醫人次減少一九四一萬，預估整年將減少超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。