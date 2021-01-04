女外送員台中鴨肉店取餐受辱喊提告 foodpanda：與店家終止合作

3日台中市一位foodpanda女外送員在臉書「爆怨公社」PO文，表示2日中午前往北屯區軍功路一家鴨肉店取餐時，因埋怨被「拖單」，與店家起衝突，一名王姓男店員嗆她「沒被人打過」、「很跩」等語，並附上密錄器畫面。發文後立刻引來大批網友撻伐，紛紛聲援並迅速灌爆店家粉絲團與網路評價。

外送員表示，當晚已前往警局報案，正式提出恐嚇及公然侮辱告訴。而針對台中市北屯區店家「富王鴨肉專門店」日前使用不當言語辱罵外送夥伴一事，foodpanda 4日午間也再發出聲明，表示「經平台瞭解事件經過，確認事發當下外送夥伴僅詢問出餐狀況，店家卻以不當言語回應，對此foodpanda表達嚴厲譴責，並已即刻與該店家終止合作關係。同時foodpanda也與當事外送夥伴取得聯繫並表達慰問，平台將全力支持該外送夥伴採取法律行動，後續亦會提供必要之協助，維護外送夥伴應有之權益。」