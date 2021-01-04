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高山品種高麗菜每顆破百元 家庭主婦荷包縮水了

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
雪翠高麗菜俗稱高山高麗菜，特徵是像桃子，溪湖鎮長黃瑞珠說此時高麗菜品質好。可多採購食用。記者簡慧珍／拍攝
雪翠高麗菜俗稱高山高麗菜，特徵是像桃子，溪湖鎮長黃瑞珠說此時高麗菜品質好。可多採購食用。記者簡慧珍／拍攝

寒風呼呼吹，冬季裡作蔬菜受損影響生長，彰化縣高麗菜今天產地批發價來到每公斤40元，每顆破百；溪湖鎮果菜市場今天表示，風大、低溫加進口數量減少，冬季國內需求量增加，高麗菜行情可望持續走俏。

彰化縣政府農業處統計，目前統計全縣高麗菜種植面積334公頃，比往年400多公頃減少約25%到30%，雖然有些鄉鎮公所還沒呈報種植面積，可能零星，整體應該比去年少。

彰化縣高麗菜大致分為初秋、雪翠兩大品種，雪翠俗稱高山高麗菜，今年豐收，初秋被家庭平婦認為是平地高麗菜，產量較不理想，今天雪翠產地產地批發價每公斤40元，換算每台斤66元，每顆約重2台斤，直送北部零售市場，「百元高麗菜再現」；但初秋每台斤零售價28至35元，農民認為如果菜量少，還是有上漲空間。

劉偉慶說，新冠肺炎疫情升溫，進口高麗菜數量大減，冬季國人食用高麗菜增加，導致菜價上升。彰化縣溪湖鎮果菜市場總經理蔡健文指出，元旦連假前寒風強度接近中度颱風，強風動搖蔬菜根部，低溫使根部凍傷，幾乎使生長停止，到貨量從冷氣團來之前每日140噸下降到110噸，因此量少價揚。

病蟲害方面，初秋的葉片生長方向與地面平行，較貼近土地，容易發生病蟲害又較難防治，雪翠的葉片朝上生長，較容易防治病蟲害；口感方面，雪翠清脆適合炒、煮，初秋適合久煮。

高麗菜 低溫

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