彩色口罩含致癌色料？ 標檢局今啟動檢測 18日公布結果
新冠肺炎疫情未歇，口罩需求不減，但卻不時爆出市售彩色口罩含有致癌劣質染劑和螢光劑的消息。對此，經濟部標檢局今（4）日正式啟動市場購樣檢測計畫，將抽查市面上70種品牌，進行是否含有國家禁用22種偶氮色料的檢驗，預計1月18日公布結果。
經濟部標檢局第二組組長賴俊杰指出，除了實體店面，標檢局也會針對大賣場、網路平台等通路進行抽樣，若檢出含22種禁用的偶氮色料，將要求業者下架並限期改正，若逾期不改正的話，將依據消保法處以六萬以上150萬元以下罰鍰。
不過，賴俊杰表示，此次標檢局主要是針對一般防塵口罩進行檢驗，醫療口罩的主管機關為衛福部食藥署。
賴俊杰表示，此次市購檢驗會去特別了解是個案，還是通案，如果是通案的話，未來一般防塵口罩將有可能列入應施檢驗商品。
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