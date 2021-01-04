鍾沛君疑肺癌今開刀 權威醫：一等親家族史及早篩檢

現年36歲台北市議員鍾沛君在臉書提到自己發現右肺異常，今天就要動手術，也提到自己在25歲時，媽媽和阿姨家接連被肺腺癌帶走。肺癌權威、台大癌醫中心醫院副院長陳晉興提醒，如果有一等親在45歲確診肺癌，建議可以提早在40歲接受低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢。若能及早發現，5年存活率可高達百分百，如果發現有0.5到0.8公分的結節也不要緊張，建議3到6個月做一次追蹤。

陳晉興表示，肺部結節可粗分為實心、非實心，非實心以毛玻璃病變為常見。典型毛玻璃病變惡性機率較高，但仍值得慶幸，因其八成是初期肺癌或癌前病變，如果是實心的就不一定，可能只是發炎、良性腫瘤，也可能是其他癌症轉移，原發肺癌也是原因之一。

陳晉興表示，如果能透過篩檢在最初期發現，五年存活率高達百分百。如果是三公分以下而且沒有淋巴轉移的1a期，台大醫院的五年存活率有九成以上，全國平均也有八成；到了四公分以上或有遠端轉移的1b期，五年存活率也有六、七成。若到第二期，五年存活率就掉到五六成，第三期降到三、四成，第四期只剩下一成五到兩成。

國健署日前公布最新癌症登記資料，指出女性罹患肺癌的人數首度超越大腸癌，推測女性罹患肺癌超越腸癌的主因是健康檢查比例增加，更多人採行LDCT篩檢有關，因此確診者有三成為初期肺癌。

陳晉興說，肺癌早期確診比例提高是一個好現象，國健署委託台灣肺癌學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣胸腔外科醫學會、中華民國放射線醫學會，已擬定台灣肺癌的低劑量電腦斷層篩檢建議。未來若能據此推行國家級篩檢計畫，將能更有效早期發現、早期治療。國健署日前亦證實，考慮在今年上半年將LDCT增列為第五個公費癌症篩檢項目。

陳晉興建議，如果由國家來推動篩檢計畫，因為經費有限，會優先補助高風險族群，例如50到55歲以上的老菸槍。另外，一等親罹患肺癌者也會建議要做，而且年齡要提早，比如媽媽45歲確診，女兒最好提早到40歲就做第一次篩檢。國家篩檢計畫開始前，如果自費去做，目前國內平均價格大約4000到6000元左右。