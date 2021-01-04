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高雄一地區日夜溫差高達20度！鄭明典解析成因

聯合新聞網 / 綜合報導
寒流本週又要報到。記者黃義書／攝影
寒流本週又要報到。記者黃義書／攝影

上周跨年寒流報到，2、3日逐漸減弱、氣溫回升，北部、東北部高溫回到20-22度，中部及花東地區高溫23-24度，南部高溫24-26度。但日夜溫差大，高雄甚至有地方出現高低20度的溫差。

氣象專家鄭明典昨天在臉書貼出一張高雄內門的24小時氣溫變化圖，他表示這是網友注意到的現象，內門3日的氣溫同時出現在日高溫和平地日低溫的排行裡，早上7點低溫為攝氏7度，到了下午2點則來到27度的高溫，溫差高達20度。

高雄內門溫差昨天達20度。圖取自鄭明典臉書
高雄內門溫差昨天達20度。圖取自鄭明典臉書

鄭明典指出這主要是夜間輻射冷卻和白天的日照增溫都很顯著的關係，網友表示：「嘉義溫差更恐怖，幅射冷卻很強」、「朝穿棉襖午穿紗」、「冷氣團的第2～3天放晴後中南部的輻射冷卻都很明顯」、「心血管疾病風險者要很小心」、「內門因處於內陸近山區，冷空氣剛減弱時常常這樣」、「難怪這幾天救護車出勤次數增加了」。

中央氣象局表示，4日氣溫回升，周二、周三東北季風增強，北台灣降雨變冷；周四更強冷空氣襲台，可能到達寒流等級；周五、周六最冷，北台灣氣溫下探到八至十度。

高溫 低溫 寒流 鄭明典

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