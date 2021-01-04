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寒冬限定美景！阿里山頂石棹琉璃光雲瀑雲海夢幻仙境

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
海拔千餘公尺的嘉義縣阿里山公路竹崎鄉頂石棹，雲霧光影千變萬化，飄散山巒、茶園間，讓人陶醉。琉璃光。圖／曾國根提供
海拔千餘公尺的嘉義縣阿里山公路竹崎鄉頂石棹，雲霧光影千變萬化，飄散山巒、茶園間，讓人陶醉。琉璃光。圖／曾國根提供

寒流一波波，白天升溫，天氣冷熱多變，海拔千餘公尺的嘉義縣阿里山公路竹崎鄉頂石棹琉璃光、雲瀑、雲海，變成夢幻美景，吸引攝影受愛好者不畏寒冷，上山拍攝，嘉義攝影家曾國根經常上頂石棹取景拍攝，日前拍到璀燦夢幻琉璃光美景，貼臉書與網友分享，網友驚嘆自然奇幻美景。

產生琉璃光最重要因素是霧，琉璃光可說是雲海的一種，特別夜景時分，有雲霧裊繞夜景城市燈光，透過雲霧折射，就像琉璃器皿透光，顯現七彩迷濛般色澤，暖濕氣流遇冷混合冷卻凝結成霧，這種現象通常在秋冬發生，持續較長時間。

嘉縣府前年以秋冬限定夢幻美景：隙頂雲瀑、石棹琉璃光「歐洛拉」女神級秘境號召，曾國根被大自然夢幻琉璃光吸引，常上山拍攝夢幻琉璃夜美景，因琉璃光是秋冬出景率較高自然生態，通常出現在有雲霧裊繞的夜空，燈光透過雲霧折射產生琉璃般透光色澤。

曾國根還捕捉風起雲湧雲瀑美景，飄散山巒、茶園間，翻騰起伏，雲瀑有如大浪，捲起千堆雪，排山倒海從山頭湧過來，雲霧光影千變萬化，有如置身仙境，讓人陶醉。

嘉義氣象站說，東北季風夾帶水氣，氣候變化大，雲瀑大多發生在鋒面前緣，山區氣流不穩定，當山頂與山谷對流旺盛，雲霧從上往下竄流，就會形成雲瀑，雲瀑也稱瀑布雲，從高處往低處傾瀉，或在峽谷間流動，受風力帶動，呈現「飛流直下」的氣勢。

海拔千餘公尺的嘉義縣阿里山公路竹崎鄉頂石棹，雲霧光影千變萬化，飄散山巒、茶園間，讓人陶醉。琉璃光。圖／曾國根提供
海拔千餘公尺的嘉義縣阿里山公路竹崎鄉頂石棹，雲霧光影千變萬化，飄散山巒、茶園間，讓人陶醉。琉璃光。圖／曾國根提供
海拔千餘公尺的嘉義縣阿里山公路竹崎鄉頂石棹琉璃光、雲海夢幻美景。圖／曾國根提供
海拔千餘公尺的嘉義縣阿里山公路竹崎鄉頂石棹琉璃光、雲海夢幻美景。圖／曾國根提供

嘉義

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