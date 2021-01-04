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南投花蓮低溫特報 吳德榮：北台濕涼有雨 週四寒流報到

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
元旦假期結束，今(4日)晨桃園以北雲多、並有局部雨。截圖自中央氣象局
元旦假期結束，今(4日)晨桃園以北雲多、並有局部雨。截圖自中央氣象局

元旦假期結束，今(4日)晨桃園以北雲多、並有局部雨；其他各地區晴朗、「輻射冷卻」作用仍強，但因冷空氣持續減弱，僅剩中部(南投中寮鄉9.5度)，東部(花蓮光復鄉9.8度)局部地區還有10度以下低溫

中央氣象局在凌晨針對南投縣、花蓮縣發布督溫黃色燈號(寒冷)，受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今晨至上午局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨截至5時各地最低氣溫分別如下：北部15度(新北新店區14.8度)，南部12度(高雄內門區11.6度)。台北市最低氣溫回升到16度(大安區15.5度)。

根據最新(3日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天鋒面接近，北台雲量略增，桃園以北偶有局部短暫雨，天氣稍涼；其他地區仍晴朗穩定，白天舒適、日夜溫差大。

吳德榮表示，今天氣溫：北部15至23度，中部11至26度，南部12至27度，東部11至26度。明天(5日)、週三(6日)鋒面及東北季風影響，新竹以北轉濕涼有雨，東半部亦有局部短暫雨；苗栗以南則為多雲時晴，白天舒適、日夜溫差大。

他說，根據最新模式模擬顯示，週四至週六(7至9日)「寒流」南下，其最低氣溫僅比上一波乾冷的「強寒流」稍弱(高)1、2度；北台灣平地最低溫約可降至6度左右，都會區則在8、9度。再由於週四、五，天氣極「濕冷」，令人不適猶勝上一波，應注意保暖。

吳德榮表示，這波強寒流水氣較厚，3000公尺以上高山(合歡山⋯)降雪機率高，2000公尺(太平山⋯)亦有機率，大屯、七星山則處在降雪的臨界條件，可以期待。週六轉乾，仍寒冷。週日(10日)「寒流」強度略減弱，但水氣增多，天氣濕冷，3000公尺以上高山又有降雪機率。

他說，最新模式模擬顯示，下週一、二(11、12日)又有冷空氣南下加入、氣溫再降，延長此波「寒流」的影響時間。不過，此乃模式末期的模擬，「不確定性」較大，應持續觀察。

寒流 吳德榮 低溫 天氣動態

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