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空汙跨區抵換不正義、空品更兩極？ 環團籲審慎評估

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環評審查擬開放空汙跨區抵換引發爭議。本報資料照片
環評審查擬開放空汙跨區抵換引發爭議。本報資料照片

環評審查擬開放空汙跨區抵換引發爭議，南部一向是「空品重災區」，若當地開發行為產生的空汙可藉由改善其他空氣較好的區域來抵換，將導致台灣空品愈來愈兩極，環團呼籲審慎評估，否則根本不正義，也難以落實改善空品目的。

立委陳椒華中部服務處主任、爭好氣聯盟發起人許心欣表示，不支持環保署推動跨區抵換，若硬要實施，跨區抵換倍率也應拉高，否則未來高屏新的開發案可能會從其他空品區取得抵換量，根本無助最需要改善的高屏空品，部分大財團也可能大量收購外地抵換量，造成當地更嚴重汙染。

許心欣說，環保署經常強調「台灣很小且空氣是流通的」，但根本沒有說服力，因為事實上總是位於下風處的中南部空汙最惡劣，現在最優先應該是協助高汙染耗能產業盡早轉型，才能真的減少汙染量。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，不支持空汙跨區抵換，且必須審慎思考倍率換算問題，否則可能根本無法落實改善空品，也應考慮規範每個空品區可提出多少抵換量給其他區使用，不然「光是一個六輕都買不夠了」。

粘麗玉說，此次草案還提出紙錢集中焚燒作為抵換，然而台灣宮廟並未納管，沒有官方資料可確認各個宮廟每年燒多少紙錢，若開發單位想向宮廟收購紙錢集中焚燒，「但一個宮廟可以買的紙錢總量有多少？會不會導致無限制收購？」如無具體規畫將出現瑕疵，不應貿然實施。

環保署 陳椒華 六輕

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