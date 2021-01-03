史哲臉書預告：以跨百光年基礎打造2022台灣燈會

為期11天跨百光年系列活動今晚落幕，副市長史哲稍早在臉書預告，高雄確定承接2022台灣燈會，屆時將接上疫後復甦的全球觀光經濟，市府團隊會以跨百光年基礎打造2022台灣燈會，2001年高雄燈會主燈鰲躍龍翔矗立在愛河滿20年，也許在明年應該再度讓它轉動。史哲發文引起討論，不少人留言「期待有驚喜！」

疫情風暴未歇，如何在防疫中守住經濟，考驗政府應變能力。史哲說，全球凡是跟人的移動群聚有關的產業，不是歇業、破產不然就在奮戰，太陽馬戲團破產，背後整個表演藝術產業慘狀可想一般。

史哲提到，英國有6600萬人口，將近台灣人口的3倍，至今英國死亡7萬4千餘人，台灣死亡7人，台灣防疫有板有眼，守住經濟，也穩定民心。跨百光年除了是高雄人共同上了一堂歷史課，更重要是在防疫中守住經濟。

高雄市觀光局統計，今年元旦假期住房率，12月31日觀光旅館約85%、一般旅館約84%，1月1日觀光旅館約86%、一般旅館約87%。

史哲指出，這數字與過往疫情發生前，跨年元旦假期住房率差不多，重點是，過往住房率包含陸客以及外國旅客，約占2至3成。2020年，高雄國際觀光客減少了17.4%，可以想見過往原本跨年假期國際客比重，「疫情下的第一次跨年假期，我們也守住了！」

改變全球秩序的疫情終會過去，史哲說，台灣必須思考全球旅遊觀光產業會如何重整，重整過程，防疫成功的台灣如何布局，高雄又要如何卡位？

跨百光年告一段落，史哲開始思考2022年台灣燈會。他說，2001交通部觀光局的燈會（2003正式定名為台灣燈會）首次移師高雄，爾後開始在各縣市舉辦，當年高雄燈會主燈「鰲躍龍翔」矗立在愛河滿20年了，也許明年應該再度讓它轉動，市府團隊將以跨百光年的基礎，打造再度回到高雄的台灣燈會，再度以光為名，代表台灣迎接疫後解封的新世界，這也是高雄擁抱疫後觀光經濟的重要契機。