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一張圖看天氣！ 下周先暖後冷 北台灣這兩天探10度以下

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局預報未來一周天氣。圖／取自報天氣臉書粉絲團
中央氣象局預報未來一周天氣。圖／取自報天氣臉書粉絲團

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」表示，明天氣溫回升是下周最宜人的一天，但周二、周三東北季風增強，北台灣降雨變冷；周四更強冷空氣襲台，可能到達寒流等級，周五、周六最冷，北台灣整天氣溫下探至十度以下。

氣象局表示，周一是下周溫度最宜人的一天，東北季風減弱，白天溫度回升，清晨在西半部近山區平地仍有12、13度低溫；中南部晴朗，北部、東半部雲多，偶爾飄些小雨。

周二、周三東北季風增強，北部、東半部天氣轉陰出現雨勢、氣溫下降，整天氣溫不超過20度；中南部天氣仍晴朗、溫度變化不大，但往山區走雲量稍多、會有零星下雨的機會。

氣象局說，入冬以來另一波強冷空氣將在周四抵達，沿海偏北風轉趨強烈，北部、東半部天氣轉陰有雨，配合華南雲系東移，中南部雲量增多、山區也下雨。溫度方面，周四白天中部以北、東半部溫度明顯下降，愈晚愈冷；南部下半天也有感轉冷。

周五到周六清晨將是冷空氣影響最明顯的時候，強度可能達到寒流等級。北台灣整天不超過10度，其他地區早晚寒冷，白天頗有涼意。各地的氣溫要到周六白天才會回升，周日寒流逐漸減弱。

氣象局說，這波強烈冷空氣影響期間剛好環境較為潮濕，因此北台灣海拔1000至2000公尺以上（視冷空氣強度而定，愈強愈低）、其他地區3000公尺以上山區，若溫度、水氣條件配合，有局部降雪機率；高山公路可能也有結冰現象，駕車前往山區要有相關防護並配合交管。

氣象局 寒流

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