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郡大林道遭露營烤地瓜 野營客致歉：不知嚴重性

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郡大林道遭露營烤地瓜 野營客致歉：不知嚴重性

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣信義鄉郡大林道遭露營車隊霸占，紮營野炊烤地瓜，有山友勸導他們卻仍不走。圖／蕭姓山友提供
南投縣信義鄉郡大林道遭露營車隊霸占，紮營野炊烤地瓜，有山友勸導他們卻仍不走。圖／蕭姓山友提供

南投縣信義鄉郡大山是台灣百岳「八秀」之一，是不少人挑戰的目標，未料昨有民眾反映，通往登山口的郡大林道竟被9輛車霸占，還紮營野炊烤地瓜，整條山路被塞好塞滿，在接駁車無法通行也難迴車，誇張行徑被PO文貼出，網路罵成一片，林管處隨即派員上山勸離，占路民眾今出面致歉，並稱下山才知道嚴重性。

蕭姓登山客昨在臉書社團「登山通報站」PO文指出，郡大林道33.4k終點處被露營客整個霸占，迴車道也被占滿，有告知是登山口，在這露營不會擋住南三段接駁車迴車，未料對方卻是微點頭繼續烤地瓜，且預計元旦假期都要占滿，令他相當無言，因此上網貼文，並提醒接駁車司機不要開到底，以防無罰迴車。

這個霸占林道的露營車隊共有9台車，蕭後續更補充，該車隊其實從元旦早上就在該處紮營，期間至少有3組登山客經過，並向他們提醒說不能這樣停車，那是迴車處，他們未理會，直到昨天眾多接駁車要過，照片被po網才拆帳下山。

該貼文曝光後，不少網友留言直呼「太誇張」，痛批「自私又沒公德心的一群人」、「野營很好玩，但拜託下寨紮營前先看看是不是適合的地方」、「先玩先贏的概念，玩壞了頂多換別的地方」、「將林道直接『封路』有夠沒公德心」等罵聲一片。

而霸占林道野營車隊今則由陳姓車友出面致歉，他表示，剛開始紮營前有跟接駁車大哥詢問溝通，知道能倒車至後方迴轉才紮營，期間有覺得不妥，但因時間太晚，才想說隔天早上車輛進來再完整收拾直接下山；未料下山看見網路討論開罵，才知事情嚴重性，對當時沒考量環境和腹地的問題，很抱歉，下次思慮會更周全。

林務局南投林管處則表示，郡大林道為其管轄林道，當下獲民眾舉報隨即派員上山勸離，抵達時，他們已在拔營，但仍進行勸導督促其收完5頂帳篷後，它們就開車下山；只是林道露營尚無相關罰則，僅能呼籲山友自律，應有公德心，不要任意紮營影響他人權益，後續該處將加強巡查頻率和勸導，防止類似事件發生。

南投縣信義鄉郡大林道遭露營車隊霸占，紮營野炊烤地瓜，有山友勸導他們卻仍不走。圖／蕭姓山友提供
南投縣信義鄉郡大林道遭露營車隊霸占，紮營野炊烤地瓜，有山友勸導他們卻仍不走。圖／蕭姓山友提供
南投縣信義鄉郡大林道遭露營車隊霸占，紮營野炊烤地瓜，有山友勸導他們卻仍不走。圖／蕭姓山友提供
南投縣信義鄉郡大林道遭露營車隊霸占，紮營野炊烤地瓜，有山友勸導他們卻仍不走。圖／蕭姓山友提供

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