國道一號彰化台中開始塞車 下午已6起車禍

元旦連假最後一天，國道一號彰化員林到埔鹽北上路段從下午一點半至今因車流大，已發生5起追撞事故，以至時速在20、30公里，國道三隊預估彰化和台中塞車情況可能斷斷續續會到晚間，提醒用路人可改走國道三號或台61線替代道路以分流。

國道一號從今天下午一點半起北上車流量明顯增加，從彰化縣員林路段前後各5公里連續發生5起追撞車禍，原因多是因車流大增，未保持安全距離而追撞，多起追撞也導致國道塞車，北上員林到埔鹽系統時速僅20到40多公里。

國道一號台中大雅到豐原路段下午也發生一起車禍，目前車流量大時速僅10幾到30多公里，國道警察也提醒民眾可以改走平面替代道路，或快速道路，以免塞在國道台中路段。