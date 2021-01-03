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塞了！國5雪隧前「紫爆」回堵6公里 時速僅10公里

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
國5雪隧前已經回堵6公里，時速10公里，車輛走走停停，預計要塞到晚上10點多。圖/取自高公局路況即時系統
國5雪隧前已經回堵6公里，時速10公里，車輛走走停停，預計要塞到晚上10點多。圖/取自高公局路況即時系統

元旦連假最後一天，今天下午國5北上從雪隧口一路回堵長達6公里，部分用路人趕著在實施高乘載管制前上路，以致大爆車流，走走停停，回堵路段的時速只有10公里，今天高乘載到9點結束，之後會再出現另一波車流。

國5昨晚北返的車子爆大量，直到今天凌晨近1點才紓解；今天上午稍微好一些，不過到了11點多車流變多，直到下午2點實施高乘載管制，這段時間都是車多擁擠，很多用路人趕在高乘載之前上國5，以致部分路段嚴重「紫爆」，時速甚至不到10公里。

至於宜蘭進入國5主線的各交流道前有匝道儀控，上午略有回堵1公里到1.5公里，目前已大致紓解。

坪林行控中心表示，下午2點到晚上9點前，高乘載管制期間的車流會減少一些，但是9點過後會再有聚一波車潮，預計10點多才會結束，請用路人儘早北返，小心慢行。

國5雪隧前已經回堵6公里，時速10公里，車輛走走停停，預計要塞到晚上10點多。圖/取自高公局路況即時系統
國5雪隧前已經回堵6公里，時速10公里，車輛走走停停，預計要塞到晚上10點多。圖/取自高公局路況即時系統
國5雪隧前回堵6公里，時速僅10公里，嚴重呈現「紫爆」，預計要塞到晚間10點多。圖/高公局路況即時系統
國5雪隧前回堵6公里，時速僅10公里，嚴重呈現「紫爆」，預計要塞到晚間10點多。圖/高公局路況即時系統

高乘載管制 雪隧

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