高雄新增多家行動支付繳罰鍰 取消地方稅每筆5萬上限

行動支付繳納交通違規罰鍰，高雄市繼「Line Pay Money」及「嗶嗶繳」後，即日起再增加「橘子支付APP」與「元大行動APP」等罰鍰代收服務。另LINE Pay Money繳納地方稅，也取消每筆5萬元金額上限。

高雄市交通局表示，配合政府推動電子及行動支付普及政策，繼去年提供民眾「Line Pay Money」及「嗶嗶繳」繳納交通違規罰鍰服後，即起再增加「橘子支付APP」與「元大行動APP」等罰鍰代收服務。

目前各家行動支付代收違規罰鍰業者提供的APP操作方式大致相同，繳交個人違規罰鍰輸入身分證號及生日；或繳交公司法人違規罰鍰輸入統一編號及車牌號碼，即可查詢交通違規資訊，再依後續操作說明完成繳費。

交通局表示，行動支付代收違規罰鍰的手續費為每筆13元。民眾也可隨時利用APP查詢是否有交通違規罰單，以避免逾期加罰。

除了交通罰鍰，高雄市稅捐稽徵處也宣布，自今年起，使用「LINE Pay Money」繳納地方稅，將取消每筆繳款書5萬元金額上限，但每月每帳號仍維持30萬元交易上限，讓民眾繳稅更便利。

用戶數超過300萬的「LINE Pay Money」，今年也推出多項優惠，如即起至1月4日凌晨1點，首次使用LINE Pay 乘車碼最高可獲LINE POINTS 100%點數回饋。LINE Pay Money乘車碼可用於全國各類型交通運具，包含高雄捷運、淡海輕軌、部分公車及渡輪等。

若非首次使用乘車碼，今年6月30日前於高雄捷運、高雄市鼓山往返旗津航線渡輪、高雄客運橘12鳳青幹線及淡海輕軌等使用，每筆也仍有20%點數回饋。另搭指定公車、渡輪每趟送5點。

此外，延續2020年生活繳費優惠，即起至3月31日前，當月使用LINE Pay Money消費任一筆，再利用LINE Pay「生活繳費」功能繳納指定項目費用，即有LINE POINTS 2%點數回饋，包含指定停車費、水電費、瓦斯費（含中油天然氣)、有線電視費(含寬頻費用)、健保費、學雜費、臺北市聯合醫院醫療費、規費等。