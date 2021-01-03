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台61線、台9線蘇花改 下午北返車多壅塞

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
公路總局預估，下午將出現返回工作地及連假觀光北返車潮。本報資料照片
公路總局預估，下午將出現返回工作地及連假觀光北返車潮。本報資料照片

今天為元旦連假第3天，交通部公路總局表示，截止中午12時，省道主要路段台9線蘇花改、南迴改及台61西濱快速道路全線順暢，僅台2線淡水路段車多；預估下午將出現返回工作地及連假觀光北返車潮，台61線及台9線蘇花改路段交通將較為壅塞。

公路總局表示，北花線國道客運北上班次今日下午預計至少開行24班次，並視現場疏運人潮機動加班。元旦連假期間，搭乘公共運輸前往東部地區可享優惠，其中北花線來回票400元，且為節省民眾候車時間，本次元旦連假持不同客運業者回程票根更可通用。

另外，民眾搭乘公路客運至當地後，持客運票根（宜蘭地區持北宜國道客運票根、花蓮地區持北花國道客運票根、台東地區持北花國道客運或高東直達臨時路線票根）向指定租賃業者租車可享優惠，完成租用車輛後，再持汽機車租車憑證正本、公路客運去程與回程票證，可於回程時至公路客運業者櫃檯請領票價優惠，租汽車折票價200元、租機車折票價100元。

國道客運 蘇花改 連假

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