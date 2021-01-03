六福村祭開春優惠 專屬星座、職業入園享優惠

悶了一整年， 六福村迎新年，2021年盼以正能量揭開序幕「牛」轉奇蹟，搶先祭出開春優惠大開箱，專屬星座、消防、藥師及關西在地鄉親，統統可享優惠，最低199元就可一票暢玩遊樂園及動物園。

六福村行銷經理黃淑芳表示，2020年是嚴峻的一年，2021第一季六福村期望帶給大家好「星」情，首度企畫星座優惠，凡是當季出生的魔羯、水瓶、雙魚座，即日起至3月20日，在現場出示身分證件購票，即可享有550元(原價999元)優惠價。

針對1月即將迎來的消防節及藥師節，園區同樣推出限定優惠，在1月凡是消防從業人員、科系所名稱含「消防」、「防災」字樣的教職學生，以及職業藥師、科系所名稱含「藥」字樣的教職學生，出示本人工作證、執照、名片等有照識別證件，就可享299元優惠，3人以內同行親友也可以599元購票入園。