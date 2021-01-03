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六福村祭開春優惠 專屬星座、職業入園享優惠

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
專屬星座、消防、藥師及關西在地鄉親，通通可享優惠，最低199元就可一票暢玩遊樂園及動物園。圖／六福村提供
專屬星座、消防、藥師及關西在地鄉親，通通可享優惠，最低199元就可一票暢玩遊樂園及動物園。圖／六福村提供

悶了一整年， 六福村迎新年，2021年盼以正能量揭開序幕「牛」轉奇蹟，搶先祭出開春優惠大開箱，專屬星座、消防、藥師及關西在地鄉親，統統可享優惠，最低199元就可一票暢玩遊樂園及動物園。

六福村行銷經理黃淑芳表示，2020年是嚴峻的一年，2021第一季六福村期望帶給大家好「星」情，首度企畫星座優惠，凡是當季出生的魔羯、水瓶、雙魚座，即日起至3月20日，在現場出示身分證件購票，即可享有550元(原價999元)優惠價。

針對1月即將迎來的消防節及藥師節，園區同樣推出限定優惠，在1月凡是消防從業人員、科系所名稱含「消防」、「防災」字樣的教職學生，以及職業藥師、科系所名稱含「藥」字樣的教職學生，出示本人工作證、執照、名片等有照識別證件，就可享299元優惠，3人以內同行親友也可以599元購票入園。

另外，六福村深根關西超過40年，迎接新年同樣不忘回饋在地鄉親，凡設籍於新竹縣關西、新埔、桃園龍潭的民眾，憑身分證享「一日票優惠199元」，或可選購「月票暢玩399元」。更多活動詳情及優惠，歡迎至六福村官網 http://www.leofoo.com.tw/village/  查詢。

悶了一整年， 六福村迎新年，2021年盼以正能量揭開序幕「牛」轉奇蹟，搶先祭出開春優惠大開箱。圖／六福村提供
悶了一整年， 六福村迎新年，2021年盼以正能量揭開序幕「牛」轉奇蹟，搶先祭出開春優惠大開箱。圖／六福村提供

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