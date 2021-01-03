台鐵瑞芳猴硐西正線 力拚2月8日春節疏運首日搶通

台鐵瑞芳往猴硐路段去年12月4日大規模坍方，東正線經過10日搶修才通行，靠近邊坡的西線目前仍在搶修，台鐵今天表示，工程難度高，但希望可趕在2月8日、台鐵春節疏運首日搶通。

今年農曆春節連假為2月10日至2月16日，為因應民眾提早返鄉及出遊需求，台鐵鐵規畫春節疏運期為2月8日至2月17日。

由於邊坡嚴重崩塌，目前瑞芳往猴硐僅東正線通行，列車易有延遲、誤點情況，到了春節期間，將有大量加班車協助疏運，若仍僅有東正線通行，列車誤點情況可能加劇。

台鐵表示，將努力在2月8日、春節疏運第一天搶通西正線，但工程難度較高，主因是現在維持東正線正常行駛，但西正線又距離東正線很近，導致空間狹窄、不利施工。

台鐵說，為了固定邊坡，1月底前預計將會在坍方邊坡處施打47支基樁、深入岩盤15公尺，之後清理土石、鋪軌、架設電車線等工作。