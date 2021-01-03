聽新聞
test
0:00 / 0:00
出手就是不同 潘思源：最好的古木雕修復人才在台灣
「全世界最好的古木雕的修復人才在台灣！」晶華酒店創辦人暨泛太平洋集團總裁潘思源驕傲表示，當初決定將所有收藏品運回台灣，真是正確的決定。
他表示，台灣擁有聞名全球的故宮博物院及虔誠的宗教信仰，隨時都有大量古物需維修，特別是每年都有廟宇整修和興建工程，更為古木雕刻保留世界最好的修復人，其他國家沒有台灣這樣的好條件。
他進一步指出，人間國寶出手就是不同，他們會判斷古件的材質和真偽，會幫忙挑選哪些古木雕值得修，或者保持原狀即可，基本上，古件的修復方向都是要「修舊如舊」，但最近也有人主張，要讓後人了解古代文物色彩之美，「修舊如新」也是一個選擇。
追蹤深度內容：
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言