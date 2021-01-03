出手就是不同 潘思源：最好的古木雕修復人才在台灣

「全世界最好的古木雕的修復人才在台灣！」晶華酒店創辦人暨泛太平洋集團總裁潘思源驕傲表示，當初決定將所有收藏品運回台灣，真是正確的決定。

他表示，台灣擁有聞名全球的故宮博物院及虔誠的宗教信仰，隨時都有大量古物需維修，特別是每年都有廟宇整修和興建工程，更為古木雕刻保留世界最好的修復人，其他國家沒有台灣這樣的好條件。

他進一步指出，人間國寶出手就是不同，他們會判斷古件的材質和真偽，會幫忙挑選哪些古木雕值得修，或者保持原狀即可，基本上，古件的修復方向都是要「修舊如舊」，但最近也有人主張，要讓後人了解古代文物色彩之美，「修舊如新」也是一個選擇。

晶華酒店創辦人潘思源和他的骨董收藏。記者邱德祥／攝影

潘思源的骨董收藏中有不少成套的老傢具，圖為老福州杉典型潮汕傢俱，中山四件套桌椅。記者邱德祥／攝影

潘思源的骨董收藏。記者邱德祥／攝影

潘思源的骨董收藏。記者邱德祥／攝影

潘思源的骨董收藏，圖為木製神像。記者邱德祥／攝影

潘思源的骨董收藏。記者邱德祥／攝影

潘思源收藏的木匾。記者邱德祥／攝影

潘思源的骨董收藏。記者邱德祥／攝影

潘思源的骨董收藏，圖為木製神像。記者邱德祥／攝影

晶華酒店創辦人潘思源和他的骨董收藏。記者邱德祥／攝影

潘思源的骨董收藏，圖為供品檯。記者邱德祥／攝影

潘思源收藏的骨董梳妝台上有精緻的老鷹雕刻。記者邱德祥／攝影

潘思源的骨董收藏，圖為千手觀音。記者邱德祥／攝影

潘思源的骨董收藏，圖為化妝檯。記者邱德祥／攝影

潘思源的骨董收藏中也有民初的文物，圖為張學良私人機師的行李箱。記者邱德祥／攝影

潘思源的骨董收藏中也有民初的文物，圖為張學良私人機師的行李箱。記者邱德祥／攝影