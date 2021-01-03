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象限儀座流星雨今晚極大期 氣象局：月光影響不利觀測

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今年2021的第一場流星雨「象限儀座流星雨」將在今晚達到極大期。圖／引用自台北市立天文館網站
今年2021的第一場流星雨「象限儀座流星雨」將在今晚達到極大期。圖／引用自台北市立天文館網站

今年第一場流星雨「象限儀座流星雨」（Quadrantids）將在今晚達到極大期，中央氣象局表示，極大期預測約發生在今晚10時30分，不過晚上9時過後月亮東升，在月光影響下，對流星雨觀測相當不利。

氣象局表示，象限儀座流星雨是年度最優秀的流星雨之一，今年極大期預估發生在台灣時間1月3日晚上10時30分，輻射點位於牧夫座的頭部上方，1月4日約於凌晨0時過後自東北偏北方升起。

氣象局說，今年1月3日為農曆11月20日，月亮晚間9時過後東升盤據在夜空中，對下半夜方出現的象限儀座流星的觀測上相當不利。本流星雨極大期前後幾晚會有間歇性出現明亮流星，因此年初這幾天晚間下半夜，仍有機會觀看到零散出現的象限儀座流星。

氣象局表示，多數的流星雨是以輻射點所在的星座為名，象限儀座流星雨也不例外，不過這個星座並不在正式的88星座之列，只能拿來當作「俗稱」。象限儀座位於武仙座、牧夫座和天龍座間，象限儀座流星雨的輻射點位置是在靠近牧夫座頭部處。

流星雨 氣象局

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