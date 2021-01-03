兩波冷空氣將襲台 氣象局：周四達寒流等級低溫剩8度

未來一周兩波冷空氣襲台，中央氣象局表示，周二、周三東北季風增強，各地高溫下降，周四更有新一波寒流報到，周五、周六最冷，台南以北低溫將下探至8度，北台灣容易降雨，感受濕冷。

氣象局預報員葉致均表示，今天輻射冷卻效應明顯，新竹以南地區低溫僅8到10度，人工測站最低溫嘉義市7.9度、自動測站最低溫苗栗頭屋、造橋6.7度，今晚到明晨低溫幅度開始回升，但西半部、東北部低溫仍僅13、14度，空曠地區更低，其他地區回升至15、16度。高溫則顯著回升，各地都有20度左右。

葉致均說，周一天氣跟今天類似，但台灣附近開始有低壓慢慢發展，北部雲量增多，也有零星降雨，其他地方維持多雲到晴天氣。

下一波東北季風增強，影響周二、周三天氣，葉致均說，這波冷空氣水氣較多，北台灣容易下雨，花東地區、中南部山區有短暫雨勢，中南部平地雲量增多；低溫不會有太大變化，仍在14至17度左右，但北台灣高溫將降到20度以下，其他地方高溫也會慢慢下降。

葉致均說，周四將有更強冷空氣南下，強度預計達到寒流等級，台南以北、東北部地區低溫剩8至10度，其他地區12度，這一波冷空氣最強時間點是周五清晨至周六清晨，各地感受偏寒冷，且水氣偏多，北台灣降雨情況明顯，花東地區、中南部山區有局部短暫雨，其他地區雲量偏多。

降雪部分，葉致均說，周四深夜到周六期間，北台灣1000公尺以上山脈有下雪機會，中南部3000公尺以上高山也可能下雪。