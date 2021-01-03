快訊

東京都請求再宣布緊急狀態 日政府考慮這兩點尚未同意

比咖啡因更能提高能量 5個小技巧讓身體從熬夜中恢復

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水餃熱量排行曝光 ！「這口味」意外爆肥 網驚：還以為很清淡

聯合新聞網 / 綜合報導
水餃方便料理深受不少人喜愛，但在選擇口味上要注意，免得卡路里超標。示意圖。聯合報系資料照
水餃方便料理深受不少人喜愛，但在選擇口味上要注意，免得卡路里超標。示意圖。聯合報系資料照

水餃方便料理、口味多元，也能加入其它食材做創意變化，因此深受不少人喜愛，但你知道「這口味」的水餃吃四顆等於一碗飯的熱量嗎？營養師高敏敏在臉書揭曉水餃熱量排行榜，「卡路里冠軍」讓許多人跌破眼鏡。

高敏敏發文表示，「水餃象徵元寶，接下來的日子絕對少不了它，但你以為水餃是水煮的熱量就很低嗎？事實上只要吃錯餃子，一不小心就踏進肥胖地雷的圈套」。對此，高敏敏舉出市售12種口味的水餃，依碳水化合物、蛋白質、脂肪，製作一份熱量排行榜。

熱量第1名至12名分別是「韭菜、香菇芋泥、韓式辣味、韭菜鮮蝦、韭黃豬肉、咖哩、高麗菜鮮蝦、高麗菜鮮肉、玉米、干貝、鮮蝦、蔬菜」，其中最常見的韭菜一顆竟有69大卡、韓式辣味56大卡、咖哩53大卡、蔬菜最低僅有35.9大卡。高敏敏提到，「吃10顆就是一個便當的熱量，可能還有營養不均的問題，搭配一盤醬油、烏醋鈉含量破千毫克！」

為了讓大家吃得開心又不怕胖，營養師提出4點建議

1.水餃選擇純海鮮的餡料優於肥絞肉

2.男生一餐吃10顆、女生8顆內為佳

3.喝湯避免勾芡的酸辣湯和濃湯

4.最好不要沾醬

如果是自己動手包餃子，選擇瘦的後腿肉混合多汁的蔬菜，像是絲瓜、香菇也能創造爆汁口感，少了油脂多了纖維，吃起來更健康均衡。

貼文一出，網友留言回應，「我最愛的韭菜熱量竟然最高」、「天啊！還以為水餃很清淡」、「已經很久不敢吃了」、「怎麼辦，正在吃20顆韭菜水餃」、「做人好累，吃什麼熱量都高」。

水餃熱量排行榜。圖擷自facebook
水餃熱量排行榜。圖擷自facebook

卡路里 肥胖

延伸閱讀

女子好奇為何沒人買「6折櫻桃」 內行人揭影響消費2大關鍵

來挑戰！海底撈玩遊戲全對送「神秘菜品」 網看題目嘆難度高

小孩吵喝可樂遭拒絕嗆「沒錢幹嘛生我」 媽心寒默默結帳

好市多拿試吃他PO照蛋糕滿出盤 內行曝「驚喜時段」

相關新聞

兩波冷空氣將襲台 氣象局：周四達寒流等級低溫剩8度

未來一周兩波冷空氣襲台，中央氣象局表示，周二、周三東北季風增強，各地高溫下降，周四更有新一波寒流報到，周五、周六最冷，台...

2021首場象限儀座流星雨 今晚極大期估每小時110顆

天氣冷，不過天象熱度飆到破表。今年2021的第一場流星雨「象限儀座流星雨」將在今晚達到極大期。台北市立天文教育館表示，今...

水餃熱量排行曝光 ！「這口味」意外爆肥 網驚：還以為很清淡

水餃方便料理、口味多元，也能加入其它食材做創意變化，因此深受不少人喜愛，但你知道「這口味」的水餃吃四顆等於一碗飯的熱量嗎？營養師高敏敏在臉書揭曉水餃熱量排行榜，「卡路里冠軍」讓許多人跌破眼鏡。

不斷更新／北返避開國道9地雷路段 雪隧回堵3公里

今天是元旦連續假期收假日，高速公路局預估今天國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均87百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。截至上午7時，國道各路段交通大致順暢

周四濕冷寒流南下！吳德榮：感受更冷 合歡山可望降雪

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天起大台北多雲時晴、桃園以南晴朗穩定，北海...

瑞芳猴硐坍方西線 台鐵拚2月8日春節疏運期首日通

台鐵瑞芳-猴硐間邊坡去年12月4日嚴重崩塌，12月14日先恢復東線通行，靠近邊坡的西線仍在搶修，台鐵將以47支基樁固定坡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。