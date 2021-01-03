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懷孕不再怕偏頭痛 大枕骨神經注射可改善

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
紅色箭頭處為大枕骨神經注射處。圖／台大醫院新竹分院提供
紅色箭頭處為大枕骨神經注射處。圖／台大醫院新竹分院提供

30歲胡姓女子從高中就偶有偏頭痛情形，今年懷第二胎後頭痛次數直線上升，每天都痛到無法工作，只要些許聲音就頭痛欲裂，普拿疼照三餐吃也壓不住，不但影響生活，也擔心藥物恐影響胎兒，最後求診台大醫院新竹分院神經部，經醫師評估，幫胡於大枕骨神經處注射局部麻醉藥物及少量類固醇，第二周治療見效後，頭痛次數大幅減少，進入第三孕期後更是不再發作。

台大醫院新竹分院神經部醫師李怡蓁指出，懷孕中的偏頭痛患者雖有五至七成於第二及第三孕期情況會逐漸改善，但仍有一大部分會面臨頭痛狀況惡化，不論是頭痛時服用的止痛藥，或是用來降低頭痛發生次數及嚴重程度的預防性用藥，基於安全性，選擇皆有限，許多媽媽擔心藥物對胎中寶寶有害，更是不敢服藥。

2020年美國頭痛學會針對懷孕中偏頭痛患者的治療，對其會員 (近半數為頭痛專科醫師) 發出問卷調查，結果顯示，高達75%的醫師對使用神經注射感到非常放心，遠高於亦可於懷孕中使用的乙型交感神經阻斷劑。

李怡蓁說明，大枕骨神經位於後腦勺，為頸椎第二節神經的分支。由於頸椎第一、第二節神經與三叉神經在三叉神經頸部複合神經核的匯流，在偏頭痛的病因上扮演重要角色，因此在大枕骨神經附近注射局部麻醉劑加上小劑量的類固醇，透過神經調節的機制來治療頭痛，成為對口服藥效果不佳患者的另一治療選項。

許多病患對於「在頭上打針」感到恐懼，事實上，大枕骨神經位於頭骨之外，藥物注射於頭皮之下，安全性高。除了接受過開顱手術或對注射藥物過敏之外，沒有其他禁忌症。治療偏頭痛外，對於叢發性頭痛及其他三叉自律神經頭痛亦有良好的效果。口服藥效果不佳，或是懷孕等，無法使用其他藥物的頭痛患者，建議找神經科醫師諮詢，找出頭痛的解決之道。

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