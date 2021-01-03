今湧北返車潮 公路總局：3路段易壅塞

今天是元旦連續假期第3天，公路總局表示，今天多以返回工作地旅次為主，南北通行主要路段預估會有局部壅塞，包含台61線竹南路段、香山往鳳鼻路段、台1線水底寮路段等北向車流。

為鼓勵民眾搭乘公共運輸返鄉及出遊，公路總局表示，此次共14家業者88條國道客運重點疏運路線，今享平日優惠票價或原票價85折優惠；國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、台鐵及高鐵，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程8公里、或市區客運一段票免費措施（高鐵快捷公車除外），並實施「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠（共46條路線）。

公路總局說，已協調客運業者視人潮機動增班，自12月31日凌晨0時至1月2日深夜12時止，西部國道客運共計行駛2萬3257班次，疏運42萬1163人；東部國道客運路線共計行駛5400班次，疏運8萬663人。實施優惠路線共計行駛1萬6557班次，疏運26萬7711人。

本次元旦連假，公路總局每日上午8時、中午12時、下午4時推出「公路報報」，由公路總局播報員提供每日最新路況及公共運輸預報資訊，民眾可追蹤公路人粉絲專頁收看直播獲取相關資訊；相關疏運及優惠措施可至公路總局網站或下載「幸福公路」App查詢。