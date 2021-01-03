2021首場象限儀座流星雨 今晚極大期估每小時110顆

天氣冷，不過天象熱度飆到破表。今年2021的第一場流星雨「象限儀座流星雨」將在今晚達到極大期。台北市立天文教育館表示，今年有多場流星雨可以觀測，其中每小時天頂超過百顆的流星雨預估將有三場，其中今天元月3日達極大期的象限儀座流星雨，預估流星數量每小時約可達110顆。

天文館表示，「象限儀座流星雨」為2021年第一場流星雨，也為每年三大流星群之一，固定發生於元旦假期後，預估1月3日今天晚間到4日凌晨將達流星雨極大期，預估每小時約110顆，建議民眾可以在無光害、視野開闊的空曠郊區，用肉眼就能盡情觀賞流星雨。

台北市警察局則預估，台北市陽明山晚間可能湧入觀星人、車潮，為維護臺北市交通安全及順暢，特規劃交通疏導勤務，仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗、冷水坑編排崗位加強交通疏導，並視天氣及交通實際狀況，彈性實施仰德大道交通管制，請觀賞民眾務必耐心配合員警管制、指揮。

警察局也提醒，欲前往觀賞流星雨的民眾，雖於觀星在戶外，但仍需多加留意保持適當社交距離，公運處也將適時增加陽明山地區公車班次，提醒民眾請注意頭、末班車時間。

另，台北市士林區捷運劍潭站1號出口也有「士林-陽明山計程車共乘」。請駕駛人隨時收聽警察廣播電臺路況報導，務必遵守執勤員警指揮，共同維護本市交通安全與順暢。

天文館表示，象限儀座流星雨是三大流星群之首，極大期發生在1月3日，ZHR極大期達110。欣賞流星雨並不需要望遠鏡，只要挑選視野開闊，光害少的地方，以肉眼觀賞即可。若能利用相機長時間曝光，就有機會捕捉流星的身影。

天文館也將在流星雨極大期晚間於陽明山、梨山、蘭嶼、七美等觀星條件極佳的地點，以高畫質攝影機進行星空直播，讓民眾透過網路也能即時欣賞到這次難得的流星雨美景。