預防子宮頸癌 接種疫苗保護力有10年

子宮頸癌是女性常見癌症，為我國女性癌症發生及死亡前10名，衛福部新營醫院表示，目前有人類乳突病毒疫苗(簡稱HPV疫苗)可供施打，保護力約10年，是預防子宮頸癌一大利器。

新營醫院說，全台每年約有1500名子宮頸癌新個案，約650名女性因此死亡。絕大多數子宮頸癌患者，是經由性行為感染人類乳突病毒( Human Papillomavirus, HPV)所導致，且超過70%由高危險的HPV第16、18型所引起。

而發生性行為年齡越早或性伴侶越多都可能增加感染HPV機會，發生子宮頸癌的機率也就相對提高。

新營醫院藥劑科主任林家安說，HPV疫苗為不活化疫苗，可誘發人體免疫反應產生抗體，預防7成子宮頸癌發生。國內目前核准的3種HPV疫苗，不論施打何種疫苗，皆可預防最重要第16型及第18型引起的子宮頸癌，保護力約10年。

他指出，施打疫苗後常見副作用有暈針、發燒、頭痛、噁心、注射部位疼痛、腫脹、紅斑、搔癢，建議接種後應觀察30分鐘再離開。

林家安表示，接種疫苗後可降低子宮頸癌發生機率，但預防勝於治療，根據國民健康署建議，要降低罹患子宮頸癌風險要注意三道防線：安全性行為、接種HPV疫苗、定期接受子宮頸抹片檢查，三道防護完整保護，子宮頸癌不上身。