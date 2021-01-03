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國5塞爆！雪隧前燈火通明直到凌晨紓解 中午將再湧車流

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
國5昨晚塞爆，北上車潮直到今天凌晨才紓解，中午起將有另外一波車流。圖/取自高公局路況即時系統
國5昨晚塞爆，北上車潮直到今天凌晨才紓解，中午起將有另外一波車流。圖/取自高公局路況即時系統

元旦連假最後一天，國5北上車潮昨晚爆大量，部分路段「紅通通」，塞到今天凌晨1點才紓解。行控中心預估，今天北返仍會有3萬多輛車，中午會開始湧現車流直到晚上，請用路人提早上路。

今天凌晨12點多，國5北上部分路段，時速不到40公里，有些只有時速20幾，尤其頭城要進入雪隧前的路段，車速緩慢綿延數公里，燈火通明，不少用路人經歷恐怖的塞車夜，直到將近凌晨1點才紓解。

根據統計，國5昨日一整天的北上車輛約3萬6千，南下約2萬8千輛，其中有些是1日遊當天往返。

坪林行控中心觀測，這幾天連假的南下車流，大約還有1萬多輛還沒回去，加上當日南北往返的旅遊車輛，預估今天國5北上至少有3萬多輛，上午車多，從下午2點到9點實施高乘載管制，將出現另一波車潮，可能塞到今天晚上，請用路人留意。

國5昨晚塞爆，北上車潮直到今天凌晨才紓解，中午起將有另外一波車流。圖/取自高公局路況即時系統
國5昨晚塞爆，北上車潮直到今天凌晨才紓解，中午起將有另外一波車流。圖/取自高公局路況即時系統
國5昨晚塞爆，凌晨12點多，部分路段仍「紅通通」，車潮直到今天凌晨才紓解。圖/取自高公局路況即時系統
國5昨晚塞爆，凌晨12點多，部分路段仍「紅通通」，車潮直到今天凌晨才紓解。圖/取自高公局路況即時系統
國5昨晚塞爆，北上車潮直到今天凌晨才紓解，中午起將有另外一波車流。圖/取自高公局路況即時系統
國5昨晚塞爆，北上車潮直到今天凌晨才紓解，中午起將有另外一波車流。圖/取自高公局路況即時系統

連假 車潮

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