國5塞爆！雪隧前燈火通明直到凌晨紓解 中午將再湧車流

元旦連假最後一天，國5北上車潮昨晚爆大量，部分路段「紅通通」，塞到今天凌晨1點才紓解。行控中心預估，今天北返仍會有3萬多輛車，中午會開始湧現車流直到晚上，請用路人提早上路。

今天凌晨12點多，國5北上部分路段，時速不到40公里，有些只有時速20幾，尤其頭城要進入雪隧前的路段，車速緩慢綿延數公里，燈火通明，不少用路人經歷恐怖的塞車夜，直到將近凌晨1點才紓解。

根據統計，國5昨日一整天的北上車輛約3萬6千，南下約2萬8千輛，其中有些是1日遊當天往返。