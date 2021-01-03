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病患吃藥防腦中風 竟自行減藥量導致血塊增生

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
中醫大新竹附醫心臟血管主任林圀宏提醒，患者在治療期間一定要依照醫囑咐用藥劑量，免得適得其反，病情未好轉反而加重。記者陳斯穎／攝影
中醫大新竹附醫心臟血管主任林圀宏提醒，患者在治療期間一定要依照醫囑咐用藥劑量，免得適得其反，病情未好轉反而加重。記者陳斯穎／攝影

一名75歲患有心房顫動和腦中風的病患，透過心導管手術，裝上「左心耳封堵器」來降低血塊，但患者以為狀況已改善，竟自行將藥物減量，未按照醫師指示的劑量服用，導致左心耳再次出現血塊；醫師囑咐要按期使用抗凝血劑的藥量，才能避免腦中風的發生。

中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管主任林圀宏表示，「左心耳封堵器」本來要讓左心耳裡面的血栓不會脫落，封堵器蓋住左心耳之後，裡面的血塊不會脫落，但是在封堵器表面必須待心臟內皮細胞長滿覆蓋後才不會再長出新生的血塊，否則反而會有表面血塊脫落形成血栓造成中風的風險。

以這個案例為例，沒有服用一定的用藥劑量，增生血塊，血塊如果脫落，恐形成腦中風或全身性栓塞，有些病患血塊脫落後塞到冠狀動脈，導致心肌梗塞，血塊也可能塞到眼睛造成視力損傷，或塞到腸子脾臟等造成器官壞死。

這名病患第一次自行將藥物減量，3個月後定期追蹤時，發現左心耳出現一大團血塊，經過兩周點滴藥物治療後出院，沒想到患者還是未按照醫師的囑咐服藥，又自動減低劑量，原本一天兩次用藥，自動減量改成一天只服用一次，一年後再次就診，醫師透過經食道心臟超音波檢查，發現病患左心耳封堵器表面又長出新生血塊，血塊不僅沒有變小，反而變得更大。

林圀宏說，心房顫動的病患發生腦中風的機率是一般人的5倍，而腦中風會導致日常生活失能，甚至半身癱瘓、語言和吞嚥困難等，容易產生沮喪、低自尊及憂鬱，提醒患者在治療期間一定要依照醫囑咐用藥劑量，免得適得其反，病情未好轉反而加重。

腦中風 醫師 患者

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