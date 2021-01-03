快訊

當年反萊劑販賣恐懼 蔡總統強迫人民失憶？

川普卸任前會打伊朗？蘇雷曼尼遇刺周年前夕 美伊互嗆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周四再度轉寒冷！ 強烈冷氣團甚至寒流等級 持續時間長

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
周四起則有另一波強冷空氣南下，達到強烈大陸冷氣團甚至是寒流等級的冷空氣，而且持續時間長。本報資料照片
周四起則有另一波強冷空氣南下，達到強烈大陸冷氣團甚至是寒流等級的冷空氣，而且持續時間長。本報資料照片

跨年到元旦連續假期期間影響台灣的冷空氣，自昨天起已經逐漸減弱，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇表示，今天減弱將更為明顯，風向也由東北風轉為偏東風，到達台灣附近的空氣變得溫暖一些，白天各地高溫持續回升，北部、東北部高溫將回到20-22度，中部及花東地區高溫23-24度，南部高溫24-26度。

不過，入夜後到明天清晨中北部局部空曠地區仍可能出現12-14度左右的低溫，還是比較偏冷，日夜溫差變化大，早出晚歸要注意身體健康。

天氣方面大致仍穩定，大部分地方為多雲或晴，僅東北部、東部有局部短暫陣雨機會，他說，建議好好把握連續假期最後一天好天氣的出遊時機。

明天天氣方面也再度開始變化，吳聖宇說，隨著新一波大陸冷高壓前緣靠近，台灣東北方海域有低壓波動以及鋒面系統建立，台灣附近又再度轉為東北風，且風速逐漸增強，迎風面北部、東北部、東部雲量將增多，逐漸有短暫陣雨出現的機會，其他地方不受影響，仍維持多雲到晴。

溫度變化不大，北部、東北部白天高溫略為下降1-2度來到19-21度，其他地方高溫仍可達24-25度以上，夜晚到周二清晨在中北部局部空曠地區低溫仍只有13-15度左右，都會地區低溫16-18度，中南部日夜溫差變化仍大。

周二大陸冷高壓帶來的東北季風持續增強，迎風面地區雨勢轉趨明顯，包括北部、東半部都是陰天有短暫陣雨的天氣，北部山區、東北部局部地區可能有較多累積雨量，中南部雲量也增多，但仍大致維持多雲到晴天氣。

東北季風也帶來冷空氣，不過影響區域以北台灣為主，北部、東北部白天高溫降至17-19度，其他地方受影響不明顯，白天高溫仍有23-25度，夜晚到周三清晨中北部局部空曠地區低溫又再下探到12-14度，都會地區則在14-16度間，中南部日夜溫差變化同樣明顯，早出晚歸的朋友仍要持續注意。

他說，仍受東北季風影響，天氣型態及溫度狀況跟周二類似，北部、東半部持續有短暫陣雨，溫度偏涼，中南部多雲到晴，日夜溫差變化大，周四起則有另一波強冷空氣南下，雖然目前預報資料顯示這波冷空氣南下的走向稍微偏東一些，降溫的幅度可能比剛剛結束的跨年寒流稍微小一點，但整體來看也是達到強烈大陸冷氣團甚至是寒流等級的冷空氣，而且持續時間長，後續周五到下周末可能都會在這波強冷空氣影響之下，中北部、東北部低溫又將下探到10度以下，提醒民眾做好再度轉寒冷的準備。

高溫 低溫

延伸閱讀

誰在歡迎寒流？彰化漁民捕上千尾烏金發40萬小財

寒流來襲泡湯最暖 花蓮溫泉專車再加碼4梯次

下周二轉濕涼 氣象局：這兩天強冷氣團襲「玉山有望下雪」

寒流來襲89歲失智翁迷途 台中警拼湊關鍵字護送返家

相關新聞

不斷更新／北返趁現在！ 避開國道9地雷路段

今天是元旦連續假期收假日，高速公路局預估今天國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均87百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。截至上午7時，國道各路段交通大致順暢

恐含致癌染劑 彩色口罩安全嗎

彩色口罩成了許多人搭配服裝造型的流行配件，但安全嗎？本報調查發現，不論醫用或防塵彩色口罩使用的色料並無國家標準，行政院消...

安全帽脫落致死 車禍統計黑數

騎機車要戴安全帽，但過去十年來，戴上安全帽仍因車禍死亡的人數，累計有三二三五人，傷者在撞擊瞬間因安全帽脫落，頭部重創成為...

周四濕冷寒流南下！吳德榮：感受更冷 合歡山可望降雪

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天起大台北多雲時晴、桃園以南晴朗穩定，北海...

元旦爆出遊潮 紫南宮1天10萬人

元旦連假第二天，一些景區人潮爆滿。花蓮昨天上午太陽探頭，好天氣吸引不少人潮出遊。中部陽光晴朗，南投竹山鎮紫南宮人潮爆滿，...

平交道自動偵測 年底設置完成

根據台鐵統計，去年截至十一月止，共發生十六起平交道事故，小客車、牛車闖入事件頻傳，造成列車延誤。以往緊急狀況發生時，需按...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。