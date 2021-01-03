周四再度轉寒冷！ 強烈冷氣團甚至寒流等級 持續時間長

跨年到元旦連續假期期間影響台灣的冷空氣，自昨天起已經逐漸減弱，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇表示，今天減弱將更為明顯，風向也由東北風轉為偏東風，到達台灣附近的空氣變得溫暖一些，白天各地高溫持續回升，北部、東北部高溫將回到20-22度，中部及花東地區高溫23-24度，南部高溫24-26度。

不過，入夜後到明天清晨中北部局部空曠地區仍可能出現12-14度左右的低溫，還是比較偏冷，日夜溫差變化大，早出晚歸要注意身體健康。

天氣方面大致仍穩定，大部分地方為多雲或晴，僅東北部、東部有局部短暫陣雨機會，他說，建議好好把握連續假期最後一天好天氣的出遊時機。

明天天氣方面也再度開始變化，吳聖宇說，隨著新一波大陸冷高壓前緣靠近，台灣東北方海域有低壓波動以及鋒面系統建立，台灣附近又再度轉為東北風，且風速逐漸增強，迎風面北部、東北部、東部雲量將增多，逐漸有短暫陣雨出現的機會，其他地方不受影響，仍維持多雲到晴。

溫度變化不大，北部、東北部白天高溫略為下降1-2度來到19-21度，其他地方高溫仍可達24-25度以上，夜晚到周二清晨在中北部局部空曠地區低溫仍只有13-15度左右，都會地區低溫16-18度，中南部日夜溫差變化仍大。

周二大陸冷高壓帶來的東北季風持續增強，迎風面地區雨勢轉趨明顯，包括北部、東半部都是陰天有短暫陣雨的天氣，北部山區、東北部局部地區可能有較多累積雨量，中南部雲量也增多，但仍大致維持多雲到晴天氣。

東北季風也帶來冷空氣，不過影響區域以北台灣為主，北部、東北部白天高溫降至17-19度，其他地方受影響不明顯，白天高溫仍有23-25度，夜晚到周三清晨中北部局部空曠地區低溫又再下探到12-14度，都會地區則在14-16度間，中南部日夜溫差變化同樣明顯，早出晚歸的朋友仍要持續注意。

他說，仍受東北季風影響，天氣型態及溫度狀況跟周二類似，北部、東半部持續有短暫陣雨，溫度偏涼，中南部多雲到晴，日夜溫差變化大，周四起則有另一波強冷空氣南下，雖然目前預報資料顯示這波冷空氣南下的走向稍微偏東一些，降溫的幅度可能比剛剛結束的跨年寒流稍微小一點，但整體來看也是達到強烈大陸冷氣團甚至是寒流等級的冷空氣，而且持續時間長，後續周五到下周末可能都會在這波強冷空氣影響之下，中北部、東北部低溫又將下探到10度以下，提醒民眾做好再度轉寒冷的準備。