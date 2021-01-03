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不斷更新／北返趁現在！國5下午高乘載 避開國道9地雷路段

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不斷更新／北返趁現在！ 避開國道9地雷路段

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天國道北部區域路況預測。圖／高公局提供
今天國道北部區域路況預測。圖／高公局提供

（07:00更新）

今天是元旦連續假期收假日，高速公路局預估今天國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均87百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。截至上午7時，國道各路段交通大致順暢。

今天國道相關疏導措施包括：14-21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判今天壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、國3北向霧峰系統-霧峰、竹山-中興、大山-香山、關西-大溪、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

今天國道中部區域路況預測。圖／高公局提供
今天國道中部區域路況預測。圖／高公局提供
今天國道南部區域路況預測。圖／高公局提供
今天國道南部區域路況預測。圖／高公局提供

國道 新竹 高乘載管制

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