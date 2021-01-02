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你的失眠 竟然和經常久坐久站有關？

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
久坐、久站，又常在晚上吃大餐、睡前吃消夜，當心因睡眠呼吸中止症而失眠。 本報資料照片
久坐、久站，又常在晚上吃大餐、睡前吃消夜，當心因睡眠呼吸中止症而失眠。 本報資料照片

久坐、久站，又常在晚上吃大餐、睡前吃消夜，當心因睡眠呼吸中止症而失眠。雙和醫院團隊分析國內上萬筆睡眠呼吸中止症資料，發現逾三分之一淺眠或失眠，其中大部分竟是因為長期久坐、久站造成下肢水腫，平躺時水分回流，刺激上呼吸道引發，進而產生睡眠呼吸中止症而睡不好。

雙和醫院睡眠中心主任劉文德指出，失眠與睡眠呼吸中止症是臨床最普遍的睡眠障礙，團隊為釐清兩者的關係，進行為期四年的研究，發現因失眠求診的患者中，有五成合併有睡眠呼吸中止症，而睡眠呼吸中止症的患者中，逾三分之一淺眠或失眠。

團隊透過穿戴裝置，監測頸腰圍、體脂肪、睡眠聲音等，分析睡眠呼吸中止症患者表現型。劉文德表示，淺眠型患者多體脂肪及肌肉組織少，體較瘦，上呼吸道受到過敏或先天呼吸道狹窄等影響，大腦為維持呼吸暢通，睡眠時若氣流不順時，刺激上呼吸道使肌肉維繃，就會讓人因此被刺激而警醒。

深眠型患者則同樣有呼吸道狹窄問題，但大腦在睡眠時使上呼吸道肌肉放鬆，所以患者可能因此吸氣不足，所以在偵測時，容易出現憋氣後又大吸一口氣的狀況。劉文德表示，這類患者多數較肥胖，頸圍與腰圍較寬，睡眠缺氧情形嚴重。

但上呼吸道沒有問題的人，若長期久站、久坐、不運動，體內循環不佳易滯留水分，平躺時，水分回流到上呼吸道，就會造成刺激，進而產生呼吸中止，被稱為水分滯留型，表現方式與淺眠患者類似。劉文德表示，常見晚上愛吃大餐、睡前吃消夜引起胃食道逆流的患者。

劉文德表示，長期淺眠會導致失眠，失眠時，大多數人尋求精神科協助，但若因生活習慣導致水分滯留引發睡眠呼吸中止，只要改變生活型態或對症治療，例如晚上運動減少體內水分，治療胃食道逆流等，即有機會逆轉症狀。

睡眠 患者 失眠

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