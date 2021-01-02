蘇花路廊湧北返車潮 明天兩路段實施北上大客車優先道

元旦連假今天進入第2天，蘇花路廊今天下午4時起北返車潮增加，約有千輛車湧入，警方加派警力疏導，入夜後已紓緩。明天收假日，預估車流仍多，公路單位將從上午11時起，在太魯閣大橋至崇德管制站、中仁隧道至和平火車站兩處路段實施大客車優先道。

連假即將進入尾聲，蘇花改、蘇花公路的蘇花路廊，今天上午11時陸續有車子北返，下午4時起更逐漸增多。新城警分局表示，已在太魯閣大橋至和中段加派警力，車速還能維持在每小時30公里左右，入夜後即趨緩。

明天是收假日，公路總局預估蘇花路廊北上車流量全日可能達9000到1萬1000輛，四區養護工程處南澳交控中心將全天候監控，依據交通狀況，調控沿線號誌路口時制秒數，運用隧道廣播、提速牌面與標誌車，引導用路人提速。

公路總局表示，明天上午11時起續辦蘇花路廊大客車優先道，除了原有的太魯閣大橋南端至崇德管制站間，還首度在中仁隧道北端至和平火車站間試辦，另和平火車站至蘇花改和平端間有大客車替代路線，呼籲民眾可以多搭乘大眾運輸工具，壅塞時可有效縮短行車時間。