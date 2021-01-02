便當改國產豬漲價 消基會：擾民！政府思考不周的結果

今年元旦起萊豬開放進口，福記便當因在店內貼上公告寫著「本店使用國產豬，為反應成本，三寶飯調漲5元，豬肉類便當調漲10元」，遭網友批評變相漲價。新北市主任消保官王治宇今天到店家行政調查，初判不至於造成聯合行為或惡意漲價。對此，消基會說，會有這樣的現象早就預期到，「這是政府思考不周結果，現在才會這麼擾民」。

消基會秘書長徐則鈺說，消基會早在美豬開放進口前就預期到會有今天爆出的現象。今天該家便當店把進口豬肉製品改成台灣豬，成本增加後，業者要不要漲價是業者自由，店家有誠實標示是件好事，消費者也可以自己判斷要不要吃。

徐則鈺說，消基會擔心的是，如果大家都用台灣豬，台灣豬跟進口豬價差愈來愈大，是不是就會有業者甘願冒風險標示台灣豬卻不告訴消費者，其實背後使用的就是有萊克多巴胺殘留進口豬，這時消費者就連選擇權利都被剝奪，「這些政府有想到嗎？」他質疑，屆時政府是否就要用更大力道稽查便當店、貢丸店、滷肉飯店、黑白切店，才能避免上述狀況。

消基會董事長黃怡騰則說，今天新北消保官有去現場看了，店家改用台灣豬後購買成本不一樣，漲價是反映成本，不能給他們扣上「哄抬價格」帽子，所謂哄抬價格，在公平交易法裡指的是市場力量不當結合行為，而該店家沒有跟誰聯合哄抬，單純就是反映成本，就看消費者能不能接受。

黃怡騰直言，今天的事件顯示「政府標示制度產生無法顧及到民眾需要」，政府思考不周的結果，就是造成困擾的來源，「簡單來說就是很擾民」。

黃怡騰說，「擾民」兩個字足以表示台灣現況，本地豬本來就沒事，現在全部賠上去，中央沒有考慮到第三國豬肉問題，思考不夠周全之下，把多數人綁架進去一起來受苦，同時也沒有顧及到有業者是混賣國內跟國外豬問題。

黃怡騰呼籲，中央要趕快想辦法，重點是萊劑不是產地，如果中央不做地方政府可以補位來做，像是如果店家願意用本國豬肉、無萊劑的加拿大或西班牙豬肉，可以自動申請各地政府自己辦無萊劑豬肉販售證名，民眾只要看各地的證明即可辨別。