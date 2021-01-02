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元旦收假北返交通巔峰！國道9地雷路段 最好趁上午出發

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
元旦連假收假日南部區域路況預測。圖／高公局提供
元旦連假收假日南部區域路況預測。圖／高公局提供

今天是元旦連續假期第二天，西部國道路網於下午4時30分、國5於下午2時30分開始出現北向車潮，分別預計塞到晚間8時、深夜11時。高公局說，明天迎接北返最大車潮，國道共有九大地雷路段，可利用上午時段出發。

高公局說，下午起壅塞路段包括國1北向北斗至埔鹽系統、國5北向宜蘭至坪林、國6西向舊正至霧峰系統等路段，其餘路段大致能維持行車順暢。截至下午5時，國道交通量為65.4百萬車公里。預估本日交通量為110百萬車公里，仍在預期範圍。

高公局說，查本日12時52分於國1南向39.8公里處發生2輛小客車及1輛大客車追撞事故，占用內線2車道及外側路肩，於下午1時8分排除，造成後方車流回堵3公里；下午3時29分於國1北向21.4公里處發生1輛大貨車及1輛大客車追撞事故，占用內線車道，於下午4時13分排除，造成後方車流回堵5公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局說，明天為元旦連續假期第三天也是收假日，預計北返車流量最大，預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均87百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

相關疏導措施包括下午2到9時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局說，預判明天壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、國3北向霧峰系統-霧峰、竹山-中興、大山-香山、關西-大溪、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

高公局說，國5車潮將自上午10時湧現，恐持續晚間8時才紓解，是平常行車時間的七倍。西部國道預估下午3時、4時出現北返車潮，到晚間6時紓解。

高公局呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。假期間高公局已規畫4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。

針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1 與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

元旦連假收假日中部區域路況預測。圖／高公局提供
元旦連假收假日中部區域路況預測。圖／高公局提供
元旦連假國道疏運措施。圖／高公局提供
元旦連假國道疏運措施。圖／高公局提供
元旦連假收假日北部區域路況預測。圖／高公局提供
元旦連假收假日北部區域路況預測。圖／高公局提供

國道 車潮 高速公路

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