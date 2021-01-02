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收假車流湧現！雪隧南口回堵4.5公里 估深夜才緩解

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收假車流湧現！雪隧南口回堵4.5公里 預估深夜緩解

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
今元旦假期第2天，國道五號北上出現收假車流。記者張議晨／翻攝
今元旦假期第2天，國道五號北上出現收假車流。記者張議晨／翻攝

元旦連假第2天，國道五號北上今午後出現收假車潮，主線從雪山隧道南口回堵約4.5公里，頭城匝道排隊2公里，高公局預估壅塞情況到今深夜才會緩解。

高公局資料，國五北上今中午12時許出現北返車流，下午2點起實施高乘載管制，雪山隧道南口一度回堵4.5公里，但宜蘭、羅東、蘇澳等交流道無排隊車流，僅頭城交流道排隊兩公里。

宜蘭警方說，今中午過後陸續出現國5北返車潮，雪隧恐壅塞至深夜，提醒用路人預作心理準備，現在宜蘭警方已於各重要路口規畫交通疏導勤務，並預置疏導警力。

今、明兩天國五北上下午2點至晚間9點實施高乘載管制，警方建議用路人可利用3日0時至清晨5時，國道全線暫停收費時段上路，避開尖峰車潮。

高乘載管制 車潮 國道

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