天冷易落枕 復健科醫師提醒：一周以上未好轉速就醫
寒流一波波，下周可能又有低溫來襲，天冷除了留意心血管疾病，復健科醫師提醒，溫度一低也是落枕的好發時節，倘若一周以上未見好轉，一定要趕緊就醫。
馬偕紀念醫院復健科主治醫師郭芷霖表示，所謂的落枕，就是「急性頸椎關節周圍炎」，雖然是急性，卻可能是長期肩頸固定一個姿勢過久而導致，冷天血液循環就差造成肌肉僵硬，晚上一睡熟不易翻身，醒來落枕的機率更比平常大增，通常會出現單邊脖子轉動困難，嚴重一點則會痙攣、痠脹或疼痛。
郭芷霖說，落枕不一定是中老年人專利，現代人不當姿勢看３Ｃ，頸椎提早退化，已有年輕化的趨勢。
預防落枕，在冬天尤其更注意保暖，外出可以戴圍巾、帽子，睡前可洗澡用蓮蓬頭特別淋浴肩頸部位促進血液循環，可熱敷疼痛處，也可使用消炎藥、止痛貼片止痛，睡覺枕頭避免過高或過低，平常就應該要多活動肩頸，避免持久性的不良姿勢。
郭芷霖更提醒，一般肌肉發炎最晚十天可緩解，而落枕若一周以上未見好轉，可能合併其他頸椎骨頭問題，一定要就醫透過診斷與Ｘ光檢查，了解實際病況給予正確處置。
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