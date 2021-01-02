20年來首見 高市109年無登革熱本土病例

高雄市109年僅有10例境外移入登革熱病例，甚至成功讓本土個案「加零」，成為20年來首見。高雄市衛生局今天表示，這歸功於環境清掃加檢疫者快篩雙管齊下。

衛生局表示，面對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情及登革熱威脅，首要之務是加強國際移工、漁工居家檢疫的集中檢疫所、防疫旅館環境控制及病媒蚊監測，並對外籍檢疫者做登革熱快篩，讓市府成功在檢疫處所發現5名登革熱境外移入個案。

除外籍移工檢疫處所環境定期清消、噴藥外，衛生局也普設「高效能捕蚊燈」，評估周邊環境孳生源風險並清除。市府還特別組織孳清專家小組，尋找社區隱藏孳生源，降低登革熱居住檢疫環境傳播風險。

因8成登革熱感染者無發燒症狀，衛生局針對來自登革熱疫區的國際移工、漁工全面執行登革熱快篩，12月初因此發現1例確診病例。而有發燒症狀者，除採檢武漢肺炎外，也一併進行登革熱檢驗，務求防疫滴水不漏。

衛生局指出，完成14天居家檢疫的外籍勞工、漁工，會接續至防疫暫居所免費住3天，安排指定醫院執行武漢肺炎公費採檢。對在外縣市完成居家檢疫的外籍勞工、漁工，也由指定醫院執行登革熱快篩，避免防疫破口。

衛生局表示，高雄市長陳其邁指示，要在武漢肺炎防疫系統下，建構強化登革熱防治新措施，才能成功將登革熱病毒阻絕境外，有效降低社區病媒傳播風險，讓高雄市去年達成零本土登革熱病例，成為20年來首見。