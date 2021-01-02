國發會：外來人口新式身分證今天上路

國家發展委員會（國發會）今天宣布，歷經多年協調解決外僑居留證證號與國人身分證字號格式不一致的問題，新版「外來人口統一證號」今年啟用換發，內政部移民署於1月2日起推動外來人口新式統一證號，比照國人身分證號的編碼方式，外國人在台申辦各項日常生活業務，如交通購票、網路購物、申辦證件等將可更便利。

國發會官員表示，外籍人才、歐洲在台商會以及美國商會等團體，過去經常反映外僑居留證證號與國人身分證字號格式不一致，造成生活上諸多不便。為加強提供外國人在台生活服務，國發會協請內政部移民署建置「使用外僑居留證面臨各類問題之解決平台」，盤點各類外僑居留證面臨問題，例如大眾運輸購票、網路平台購物、便利商店機台系統使用等，要求各大平台不得拒絕外僑居留證證號之使用。

此外，以往外國人在台進行銀行開戶、電信公司申辦門號等服務時，均須提供雙證件，為使外僑居留證更被認識並廣為接受（而非只接受護照），國發會也協請移民署及相關單位盤點及修正各類相關法規，使外僑居留證（永居證）得視為與護照同等效力之身分證明文件，持居留證之外籍人士可憑居留證及具辨識力之第二身分證明文件如護照、駕照或健保卡辦理相關業務，改善外國人士在台生活遭遇問題。

不過，證號格式不同所帶來困擾遲遲未解，為使外國人更融入國內生活，國發會二年多來協調各相關部會針對推動外僑居留證與國人身分證號相同格式進行研議，新式統一證號已比照國人的身分證號編碼，保留第一個英文字作為地區別，第二碼會從英文字改為代表性別碼的數字8或9，後面接身分碼及流水號，改版之後將讓在台居留的外國朋友生活更便利。