直銷新手法？以免費演唱會誘騙 還要他「盛裝出席」

「我不是討厭直銷，我是討厭用騙的直銷人。」日前一名網友發文表示，有朋友邀請他去聽彭佳慧演唱會，但卻怎麼都查不到相關的演唱會資訊，意外中爬文才發現是要去參加直銷大會，讓他氣炸直呼「不要浪費我美好的假日，聽你在哪裡唬爛大會」。

原PO在爆怨公社上發文分享，對方以有朋友臨時不能去，所以可以免費去聽，沒想到對方竟不斷叮囑原PＯ要盛裝出席，更要提供身份證及電話號碼。上述詭異的舉動，使原PO起疑去查該場演唱會資訊，結果完全查不到彭佳慧有在南港展覽館開演唱會的資訊。

起初只覺得朋友可能是搞錯時間，但越想越不對勁，直到上網爬文後才知道這是直銷的手法。對此，原PO也氣憤表示，還好有先發現，不要浪費我美好的假日，聽你在哪裡唬爛大會，更直言怒嗆「不爽去赴約，你對我不誠實，實在也不用賣你面子」。

此文一出，便引起許多網友回應表示，「我老公也被親戚騙說有什麼理財的演講之類的，很實用要他參加，騙了四百塊門票錢，結果是安X」、「我就比較簡單了。直銷我都討厭」、「不用騙的怎麼讓你聽直銷，但盛裝就有點過份了，哈」、「非常討厭用『 騙 』的方式約朋友出去的直銷人，一次受騙直接封鎖，連朋友都不用當」。