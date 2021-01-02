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男罹下咽腫瘤不治療 腫瘤塞滿咽喉無法進食呼吸險致命
50多歲黃姓男子因下咽腫瘤遲遲不治療，腫瘤擠滿喉部到無法呼吸被送急診。台中慈濟醫院耳鼻喉部頭頸外科主任周一帆，在病況穩定後與病人討論治療方式，決定先採用「引導式化療」處理，3個月後黃男咽喉腫瘤竟全數消失，連醫師都覺得不可思議。
黃男確診罹患下咽癌腫瘤後，因猶豫治療可能發生的後遺症，遲遲不願意就醫。腫瘤逐漸長大塞滿喉部，黃已無法順利進食、呼吸，幾乎瀕臨死亡，因呼吸極度不順，被送台中慈濟醫院急診，當時特大腫瘤讓急診醫師幾乎無法插管導通呼吸，還好醫療團隊沒有放棄，緊急從鬼門關前搶回一命。
急診通報會診，耳鼻喉部醫師周一帆發現病人腫瘤侵犯甲狀軟骨與及脊椎周邊組織，病情已發展到第4期末，治療相當困難。周一帆與癌症治療團隊仔細研究，並與黃男說明討論，以「引導式化療」作為治療第一步，希望透過化療縮小腫瘤，讓後續治療更順利。
黃配合完成腸造口、氣切口與化療人工血管建置，進行為期3個月的引導式化療，沒想到引導式化療效果出奇，病人的咽喉腫瘤經過3個月引導式化療後幾乎消失，透過內視鏡也看不到任何腫瘤的蹤跡。
完成治療後，黃男為長期治療腫瘤設置的腸造口、氣切口與化療用人工血管都已移除，身體恢復得不錯。黃男說，能吃、能喝、能動，還能騎自行車休閒，更可以持續騎10公里以上，感謝醫療團隊細心評估與照顧。
周一帆呼籲，有抽菸、喝酒、吃檳榔習慣的人，如果發現喉部有異物感或不適，必須儘速就醫檢查，千萬不要輕忽自己的健康。
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