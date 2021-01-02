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男罹下咽腫瘤不治療 腫瘤塞滿咽喉無法進食呼吸險致命

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
50多歲黃姓男子因下咽腫瘤遲遲不治療，腫瘤擠滿喉部到無法呼吸被送急診。圖／台中慈濟醫院提供
50多歲黃姓男子因下咽腫瘤遲遲不治療，腫瘤擠滿喉部到無法呼吸被送急診。圖／台中慈濟醫院提供

50多歲黃姓男子因下咽腫瘤遲遲不治療，腫瘤擠滿喉部到無法呼吸被送急診。台中慈濟醫院耳鼻喉部頭頸外科主任周一帆，在病況穩定後與病人討論治療方式，決定先採用「引導式化療」處理，3個月後黃男咽喉腫瘤竟全數消失，連醫師都覺得不可思議。

黃男確診罹患下咽癌腫瘤後，因猶豫治療可能發生的後遺症，遲遲不願意就醫。腫瘤逐漸長大塞滿喉部，黃已無法順利進食、呼吸，幾乎瀕臨死亡，因呼吸極度不順，被送台中慈濟醫院急診，當時特大腫瘤讓急診醫師幾乎無法插管導通呼吸，還好醫療團隊沒有放棄，緊急從鬼門關前搶回一命。

急診通報會診，耳鼻喉部醫師周一帆發現病人腫瘤侵犯甲狀軟骨與及脊椎周邊組織，病情已發展到第4期末，治療相當困難。周一帆與癌症治療團隊仔細研究，並與黃男說明討論，以「引導式化療」作為治療第一步，希望透過化療縮小腫瘤，讓後續治療更順利。

黃配合完成腸造口、氣切口與化療人工血管建置，進行為期3個月的引導式化療，沒想到引導式化療效果出奇，病人的咽喉腫瘤經過3個月引導式化療後幾乎消失，透過內視鏡也看不到任何腫瘤的蹤跡。

完成治療後，黃男為長期治療腫瘤設置的腸造口、氣切口與化療用人工血管都已移除，身體恢復得不錯。黃男說，能吃、能喝、能動，還能騎自行車休閒，更可以持續騎10公里以上，感謝醫療團隊細心評估與照顧。

周一帆呼籲，有抽菸、喝酒、吃檳榔習慣的人，如果發現喉部有異物感或不適，必須儘速就醫檢查，千萬不要輕忽自己的健康。

台中慈濟醫院耳鼻喉部頭頸外科主任周一帆指出黃男特大腫瘤已充滿喉部。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院耳鼻喉部頭頸外科主任周一帆指出黃男特大腫瘤已充滿喉部。圖／台中慈濟醫院提供

腫瘤 醫師 慈濟

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