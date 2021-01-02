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從「鬼滅之刃」談睡眠障礙 心理師建議做集中呼吸

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
心理師余錦星建議平時常練習影片中炭治郎的集中呼吸，可促進心裡的平靜有助睡眠，但若效果不好時，仍應找專業人員協助與治療。圖／衛福部苗栗醫院提供
心理師余錦星建議平時常練習影片中炭治郎的集中呼吸，可促進心裡的平靜有助睡眠，但若效果不好時，仍應找專業人員協助與治療。圖／衛福部苗栗醫院提供

動畫電影「鬼滅之刃-無限列車篇」熱映，引起不少觀眾的情緒旋風和內在共鳴，衛福部苗栗醫院心理師余錦星指出，劇中有一幕讓他印象深刻，就是一些乘客及車長為了做好夢，不惜幫鬼做事。不管在影片或現實中，人對美好的嚮往不會改變，相對期待能睡好更是所有物種最基本的生理需求。

余錦星指出，目前臨床上常見的睡眠障礙有難入睡、易中斷、早醒、睡眠品質不佳，久睡後仍感到疲憊、惡夢連連等類型，

睡眠障礙可能受環境、疾病、情緒、藥物、飲食、年齡、生活作息等單一或多重因素影響導致；短暫睡不好，不叫做睡眠障礙，但長期睡眠差，可能就會對身心造成影響，讓人感到疲憊、專注力不好、記憶力變差，情緒變得暴躁、焦慮、憂鬱，血壓變高、免疫系統下降等問題出現。

要改變睡眠問題，一定要找出原因，才能有效處理及改善，余錦星建議可先嘗試自我檢視，調適生活環境及習慣，例如放慢生活步調、午後不要攝取含咖啡因的食物、適當運動、減少3C產品使用、午睡不要睡太久、晚餐不要吃太飽並攝取適當含有色胺酸、維生素B、鈣、鎂等飲食。

余錦星建議，平常空閒時可多做影片中炭治郎的集中呼吸，先專注於呼吸，把注意力放在呼吸上，感受吸氣時空氣在鼻孔進入體內，呼氣時氣體由鼻孔竄出的感覺，輕鬆的吸氣，慢慢地吐，之後漸漸把呼吸速度放慢，直到心裡感到平靜，到達放空的狀態，常練習且之後在睡前使用能帶來效果，但如果無效或效果不好時，提醒還是找專業人員協助與治療，藉由心理諮詢或藥物輔助來改善睡眠的困擾。

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